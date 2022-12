Compte Instagram piraté ? Récupérez-le avec cette nouvelle fonctionnalité !

Il n’y a (presque) rien de pire qu’un compte Instagram piraté. La situation empire si le hacker a modifié les informations et l’adresse mail. Alors comment se protéger et récupérer son compte ?

C’est pour cette raison qu’Instagram s’efforce de lutter efficacement contre le piratage en mettant à disposition des utilisateurs de nouveaux moyens. Si votre compte a été piraté, vous pouvez compter sur l’aide de la plateforme.

Des outils pour une récupération simplifiée de son compte

Votre compte a été piraté et c’est la panique ? No stress, Meta a mis en place une nouvelle plateforme pour vous permettre de régler aisément la situation : www.instagram.com/hacked/. Via ce lien, vous avez la possibilité de déclarer tout acte de piratage, qu’il s’agisse d’une utilisation frauduleuse de pseudo, de photo, ou l’impossibilité d’accéder à un compte suite aux agissements d’un hacker. Suite à cela, il suffit tout simplement de suivre les instructions. Cette méthode fonctionne également pour les utilisateurs possédant plusieurs comptes.

Instagram met à contribution vos amis présents sur la plateforme afin qu’ils attestent de votre identité.

Instagram lutte à la source

Comme le dit si bien l’adage, “il vaut mieux prévenir que guérir”. Ainsi, Instagram a décidé de lutter contre le piratage en supprimant la menace à la source. La plateforme cible à des fins de suppression, tous les comptes qu’elle juge malveillants, tels que ceux qui utilisent une identité usurpée.

De plus, l’application va afficher les fameux badges bleus de certification a davantage d’endroits tels que les stories, les réels, les DM et très prochainement dans le flux. Une garantie que l’information provient d’une source sûre, que la personne qui détient ce compte est une véritable personne. Cette action a pour but de lutter contre les fake news, les usurpations d’identité et bien d’autres.

On ne peut que se réjouir de ces nouvelles mises à jour qui favorisent une utilisation sécurisée de l’application.