Compte à rebours Android : votre téléphone est-il obsolète ?

Avec une sortie d’un nouveau système Android par an et tant de nouveaux modèles de smartphones, on peut se demander si son téléphone reste sécurisé au fil du temps. Comment être sûr que son appareil n’est pas obsolète ?

Premier élément pour savoir quand un smartphone commence à être dépassé : où en est l’OS ? Sur Android, c’est simple, à chaque année sa version ! Donc, si votre smartphone est équipé de la mouture 11, 12 ou 13, parfait ! Vous avez l’une des trois plus populaires et les plus récentes.

Android 11 plus utilisé qu’Android 13

Notons qu’Android 11 équipe un bien plus grand nombre d’appareils (23.5%) qu’Android 13 (12.1%), sorti il y a pourtant près d’un an. Si votre appareil est équipé de l’une de ces trois versions, vous n’aurez peut-être pas accès à toutes les fonctionnalités de l’OS, mais votre appareil est protégé. Les risques de failles majeurs apparaissent sur les versions d’il y a plus de 3 ans, à savoir Android 10 et antérieur. Mais attention, il faut quand même différencier les versions d’Android et les patchs de sécurité.

Quand s’arrêtent les mises à jour de sécurité ?

Si vous pensez que votre smartphone est trop ancien, pensez à regarder la date de la dernière mise à jour de sécurité. Chaque constructeur va déployer ces patchs à la sortie d’un modèle, pendant plusieurs temps, jusqu’à une fin d’exploitation de facto. En moyenne, la plupart des fabricants proposent trois ans de mises à jour, comme pour Nokia, Google ou encore LG, même si d’autres comme Samsung vont jusqu’à quatre ans. Chez Google, c’est 5 ans… Mais seulement depuis le Pixel 6. Les Pixel 3 de 2018 ne sont déjà plus dans la liste des smartphones qui sont à jour.

Pensez à garder cette période en tête ! Une fois que votre smartphone ne reçoit plus de mises à jour de sécurité, il devient vulnérable à un grand nombre d’attaques via les failles existantes.

À partir de quand mon téléphone n’est-il plus sûr ?

Bon, vous l’aurez compris, votre téléphone peut, en trois ans, se retrouver avec un OS daté et un support de sécurité en fin de parcours. Comment être sûr que votre téléphone a de réels risques de sécurité ?

Il a plus de trois ans

Il tourne sur Android 10 et précédents

Il n’a pas mené de mises à jour depuis plusieurs mois

Si votre smartphone n’a pas bénéficié de mise à jour d’OS, il s’agit peut-être d’un modèle obsolète, qui n’est plus compatible avec les derniers standards. Pour le vérifier, rendez-vous dans Système (ou À propos du téléphone) → (Avancé) → Mises à jour du système.

Utiliser un smartphone qui ne répondrait pas aux exigences de sécurité est quand même envisageable. Dans ce cas deux solutions s’offrent à vous :

Garder son Android et supprimer les applications sensibles (banque, wallet crypto, messageries, etc.)

Changer de système et opter pour LineageOS : un système basé sur Android, mais avec des patchs de sécurité maintenus par la communauté…

Quelle que soit la version de l’OS et de mises à jour, votre téléphone peut bénéficier de quelques gestes de sécurité en plus. Alors, n’hésitez pas à installer un antivirus de confiance et complet, mais aussi de recourir à un VPN !