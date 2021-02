Comparatif VPN : CyberGhost vs. NordVPN, le plus cher est-il le meilleur ?

Avec l’engouement du grand public pour les VPN et la multiplication des offres, c’est une véritable guerre des prix et des fonctionnalités que se livrent CyberGhost et NordVPN. Ces deux services sont parmi les plus connus, l’un s’affiche à 2 € tout rond par mois, l’autre à 2,97 €… Deux VPN pas chers donc, mais lequel est le meilleur ?

On parle souvent de NordVPN lorsqu’il s’agit de ce type de service. C’est un bon choix, mais dans la suite de cet article nous allons le comparer avec un concurrent très très sérieux : CyberGhost. Ce VPN est basé dans le pays des vampires : la Roumanie. Ce pays est aussi connu pour avoir subi une dictature sanguinaire avec une police politique pas très «Charlie». Depuis, le pays protège ses citoyens et leur anonymat.

Le meilleur VPN : CyberGhost ou NordVPN ?

1/ Combien de pays ? Combien de serveurs ?

À ce petit jeu, CyberGhost est le meilleur avec 6724 serveurs dans 89 pays contre 5500 serveurs dans 59 pays pour NordVPN. Bien sûr, il ne s’agit que de chiffres et il est bien improbable que vous ayez besoin d’une IP au Bangladesh, mais CyberGhost propose des serveurs dédiés : des rapides pour le téléchargement P2P, des serveurs avec des débits stables pour le stream (Netflix japonais, Disney+ américain, etc.) et des serveurs avec un ping réduit pour le jeu. CyberGhost sort vainqueur.

2/ Quels appareils et combien à la fois ?

CyberGhost et NordVPN proposent ici presque la même chose : 7 appareils simultanés pour le premier et 6 pour le second. Au niveau de la variété des appareils, c’est aussi très serré : Windows, Linux, MacOS, Android, AndroidTV, iOS, Chrome, Firefox et plusieurs types de routeurs (Asus, D-Link, Linksys, Netgear…).

CyberGhost ajoute cependant des applis pour les consoles PlayStation et Xbox, mais aussi pour un appareil que nous apprécions à la rédaction le Raspberry Pi. Notons aussi la possibilité de mettre CyberGhost sur un NAS Synology par exemple. Même si ce sont des cas assez spécifiques, CyberGhost sort vainqueur.

3/ Rapidité et fonctionnalités

Les deux VPN proposent des fonctionnalités assez similaires : liste blanche pour les applis bancaires (App Split), Kill Switch en cas de défaillance d’un serveur, filtre pub, choix du protocole de chiffrement, port de connexion aléatoire, DNS «maison», etc. En ce qui concerne la rapidité, il est difficile de déclarer un vainqueur tant les données varient d’un serveur à un autre. Sur les serveurs les plus proches en France, les débits entrant/sortant et les pings sont très proches. Match nul.

4/ Et enfin : le prix !

NordVPN propose un prix de 2,97 €/mois. Il faut néanmoins payer en une fois ce qui revient à débourser 71,20 € pour être protégé pour une période de 2 ans. Pas mal, car cela représente -68 € de réduction par rapport à un mois «normal». Chez CyberGhost, le prix ne revient qu’à 2 €/mois mais sur 3 ans (+3 mois gratuits) : vous devez donc payer 78 € pour trois ans de tranquillité.

Bref, pour 3 € de plus vous avez plus d’un an gratuit. Vous n’avez pas envie de vous abonner pour aussi longtemps ? L’engagement sur un an de CyberGhost est de 45 € alors qu’il est de plus de 50 € chez NordVPN. Mais pourquoi payer plus cher ? Prenez le meilleur prix avec l’engagement le plus long puisque vous avez le temps de revenir sur votre décision : la clause «satisfait ou remboursé» est de 30 jours chez NordVPN et de 45 jours chez CyberGhost. Encore une fois, CyberGhost sort vainqueur.

CyberGhost : le meilleur choix

CyberGhost ne cesse de nous étonner. Alors bien sûr, NordVPN est un très bon service qui ne vous décevra probablement pas, mais si vous êtes exigeant et que vous désirez en avoir pour votre argent, CyberGhost est mois cher et tout simplement meilleur.