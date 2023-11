Compactes et costaudes : les petites tablettes au top !

Vous êtes à la recherche d’une tablette petit format, facile à transporter et performante ? Alors votre quête risque d’être longue et semée d’embûches. Les petites tablettes de qualité sont rares, mais existent pourtant. Android MT vous explique tout.

Depuis leur apparition, les tablettes sont devenues un incontournable des appareils nomades. Plus facile à transporter qu’un PC, plus adapté à la productivité qu’un smartphone, la tablette s’est rapidement imposée. Sauf qu’avec le temps, les constructeurs ont décidé d’orienter leurs modèles vers des écrans de plus en plus grands, dépassant systématiquement les 10 pouces de taille d’écran. Alors, est-ce que trouver une tablette de 9 pouces ou moins est devenu si compliqué ?

Pourquoi se tourner vers une tablette de petite taille ?

Tout d’abord, il faut savoir pourquoi l’on cherche une tablette de petit format. Tout d’abord, malgré sa petite taille, ce type d’appareil propose un écran en moyenne 30% plus grand que la dimension moyenne des écrans smartphones (6,1 pouces), avec une forme plus adaptée au multimédia ainsi qu’au travail. Une taille plus confortable qui permet donc l’usage d’une batterie plus conséquente, promettant donc une autonomie parfaite. Enfin, quand on parle de petite tablette, il s’agit de modèles de 7 à 9 pouces. Des modèles au format mini avec un poids ne dépassant généralement pas les 300 grammes, plus faciles à transporter.

La difficulté de trouver une bonne petite tablette

Bon, vouloir une petite tablette, c’est bien, en trouver, c’est mieux. Chez Apple, la solution est toute indiquée, avec l’iPad Mini. Cependant, le site se nomme Android MT, penchons-nous donc sur l’offre de tablettes petit format chez Android. Ici, l’offre 9 pouces et moins est bien plus complexe. D’abord, parce que la plupart des mini tablettes sont orientées bas de gamme, au mieux moyen de gamme moins. Ensuite, parce que les leaders du marché (Samsung, ASUS, Google…) ont pris le chemin des appareils grand format, en ne publiant que des tablettes de 11 pouces minimum.

Les tablettes petit format de qualité existent !

Vous l’aurez compris, trouver une bonne tablette de petite taille est un défi de taille (…). Cependant, cela n’est pas impossible ! Des modèles existent, le tout est de les trouver. Car, en effet, ce ne sont pas ceux qui bénéficient de la meilleure mise en avant par les fabricants. Mais en fouillant un peu, on trouve des petites tablettes qui répondent à tous les critères : performances, dimensions, stockage, connectique…

Pour vous aider à faire votre choix, nous vous proposons une sélection des meilleurs modèles du marché :

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Avec ses 8,7 pouces de diagonale (22 cm), la Samsung Galaxy Tab A7 Lite est une tablette « petit format », la seule qu’on peut trouver sur le catalogue du coréen. Ce n’est pas la plus puissante bien sûr, mais avec son SoC Mediatek Helio P22T adossé à 3 Go de RAM, elle est idéale pour toutes les utilisations vidéo et bien plus encore.

Prix : 119,99 €

Oukitel RT3

Cette Oukitel RT3 est une tablette « rugged » avec une diagonale de 8 pouces (20,3 cm). Cet appareil est certifié IP68 / IP69k et MIL-STD-810H, résistante à l’eau et à la poussière, et peut résister à des chutes 1,5 mètre sans broncher. Elle embarque un processeur Helio P22 avec 4 Go de RAM et tourne sous Android 12. Un bon choix si vous avez peur de casser votre matériel.

Prix : 178 €

ALLDOCUBE iPlay 50 Mini

En ce moment cette tablette est proposée à un prix très intéressant. Elle est de surcroît livrée avec son stylet et un clavier Bluetooth qui fait office d’étui de protection. Elle dispose d’un écran 8,4 pouces (21,3 cm) d’une définition 1920×1200 d’un processeur Unisoc T606 avec 8 Go de RAM (4+4) et fonctionne sous Android 13.

Prix : 119 €