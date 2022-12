Comment utiliser iMessage d’Apple avec un smartphone Android ?

iMessage est le service de messagerie d’Apple, déployé sur l’ensemble des appareils iOS : iPhone, Mac, iPad… Il est accessible depuis 2011 avec l’arrivée d’iOS 5 et est devenu un outil populaire au fil des années. Cette messagerie est d’ailleurs l’une des premières à avoir proposé l’envoi de textes, vidéos et audios dans un canal sécurisé ainsi que la réaction aux messages. Les petites interactions devenues communes sur Messenger, WhatsApp et autres services ont donc commencé leur aventure sur iOS !

Principal inconvénient d’iMessage : l’application n’est accessible que sur les appareils Apple. La firme californienne a toujours refusé l’ouverture du service aux autres systèmes, privilégiant une meilleure synergie entre ses produits. Cela fait d’ailleurs plusieurs années que Google fait pression pour qu’Apple intègre le protocole RCS (Rich Communication Services) à son service pour simplifier la communication entre un appareil Android et un terminal iOS. D’ailleurs sur un mobile à la pomme, les SMS envoyés par un appareil Android apparaissent avec des bulles vertes et non bleues pour bien se démarquer.

Pour utiliser iMessage depuis votre PC Windows ou votre smartphone Android, il existe tout de même une solution ! Depuis 2021, une application a créé un chemin audacieux pour ouvrir l’accès à la messagerie. Nommée Beeper, elle consiste en un hub centralisant les messages de tous les services utilisés. Depuis cette centrale, vous allez ainsi retrouver vos communications Messenger, Slack, Telegram, WhatsApp… Mais aussi iMessage, grâce à des serveurs tournant avec l’environnement Apple pour exécuter à distance l’application.

S’il s’agit d’un service payant, sur invitation d’un autre utilisateur, il reste un principal défaut qui est celui de la sécurité des données. En effet, pour utiliser Beeper, vous allez devoir passer par les serveurs de l’application, qui est un hub et non pas une messagerie end-to-end. Au revoir donc le chiffrement des informations, même si les développeurs garantissent avoir mis en place toutes les dispositions pour sécuriser les utilisateurs.

