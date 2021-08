Comment trouver un bon hébergeur web pour votre site ?

1. Le type d’hébergement

A-a-hebergement.com est un hébergeur francophone complet, qui vous propose une gamme variée de formules d’hébergement. Il est accrédité registrar de domaine, et vous pourrez choisir l’une des options suivantes :

L’hébergement mutualisé

Avec cette offre, vous partagez un serveur avec d’autres clients. Les coûts sont ainsi réduits, surtout si vous n’avez pas besoin d’un grand espace de stockage. C’est notamment le cas pour les sites vitrine, blogs et autres.

L’hébergement dédié

Ici, votre entreprise a un serveur particulier et un système d’exploitation. Cette offre vous fait bénéficier de plus de sécurité, surtout si vous avez du trafic. L’hébergement dédié convient aussi aux sites e-commerces. Il ne coûte pas cher, mais doit tenir compte de différents besoins.

L’hébergement VPS (Serveur Privé Virtuel)

Le fonctionnement est presque identique à celui de l’hébergement dédié. La particularité est que vous possédez une machine virtuelle, aménagée sur un serveur dédié. Les possibilités d’évolution offertes sont plus souples avec le VPS. Aussi, vous parvenez à dépenser moins d’argent avec votre hébergement vu que les ressources sont mutualisées. C’est donc une formule qui convient aux entreprises qui souhaitent évoluer très vite sur le long terme.

L’hébergement sur cloud

Il est presque identité à l’hébergement mutualisé, sauf qu’il implique une multitude de serveurs virtuels. L’atout réside dans la proposition de possibilités flexibles, surtout en matière de disponibilité. L’hébergement s’accorde à vos besoins en temps réels, en mettant à votre disposition une bande passante plus ou moins conséquente. Cela peut par exemple être fonction de votre trafic.

Comme vous pouvez le constater, chacune de ces formules a ses forces et faiblesses. C’est en fonction de vos besoins qu’il faudra rechercher le bon rapport qualité/prix.

2. Les projets pour votre entreprise

Les entreprises ne souhaitent pas simplement trouver le meilleur hébergeur web. Il est également question pour elles de disposer d’une solution évolutive sur le long terme. Vous devrez donc avoir une vision claire des besoins de l’entreprise, afin de pouvoir chercher les solutions qui s’imposent. Bien entendu, il faudrait que cela puisse se faire sans frais supplémentaires et difficultés techniques. C’est pour cela que l’idéal est d’opter pour une offre basique limitée et peu onéreuse pour les débuts.

Progressivement, vous pourriez aller vers des formules plus performantes. Assurez-vous également que votre hébergeur dispose de formules variées et adaptées à vos besoins actuels et futurs.

3. L’hébergement des adresses courriel

Le plus souvent, les hébergeurs rendent possible l’hébergement de vos adresses courriel dédiées. Leur forme est généralement « email@votredomaine.com ». Assurez-vous que l’hébergeur retenu ait ce service dans les frais relatifs à la formule que vous aurez choisie. De plus, il faudra veiller à ce que la quantité d’adresses soit adaptée pour permettre une bonne organisation en interne. Dans le cas contraire, il faudra changer de formule ou d’hébergeur.

4. La position géographique des serveurs

Le plus souvent, il est recommandé aux entreprises d’aller vers un hébergeur répondant à quelques particularités. Il s’agit essentiellement de la présence de serveurs physiques dans le pays cible, où est fait l’hébergement du site web. La raison est toute simple. Votre site aura ainsi plus de facilités à être référencé dans les résultats des recherches de votre cible. Tous les professionnels savent que la localisation des serveurs est un critère SEO majeur.

Ce n’est certes pas le critère le plus important pour le référencement, mais cela peut aider. Cependant, il est quand même préférable de maximiser vos chances en optant pour l’hébergeur qu’il faut. L’idéal serait donc d’opter pour un hébergement web en Norvège, si votre pays cible est la Norvège. Considérez cet aspect quand il s’agira de choisir la ou les extensions de vos noms de domaine.

5. La disponibilité des serveurs et la vitesse de connexion

Avant d’opter pour une offre d’hébergement plutôt qu’une autre, il faudra procéder à la comparaison des informations techniques. Il s’agit d’aller au-delà des informations qui suivent :

Nombre d’adresses courriel ;

Stockage ;

Etc.

Vous devrez vous informer à propos de la disponibilité des serveurs, de même que des vitesses de connexion. Ces données vous permettront d’évaluer la performance promise par vos potentiels prestataires. La fiabilité de l’hébergement dépend surtout de la disponibilité des serveurs. Elle est le plus souvent exprimée en pourcentage, et se situe entre 99 et 100%. En théorie, il est possible de ne pas percevoir de différence. Dans les faits, c’est toute autre chose.

Sur une année, 1% équivaut à plus de 3 jours. Cela peut être handicapant pour un site web ou e-commerce d’être indisponible pendant cette période. Les ventes risquent de connaitre rapidement une chute vertigineuse. N’oubliez pas de tenir compte de la vitesse de connexion des serveurs, pour comparer les différentes offres d’hébergement. Cela impactera la rapidité avec laquelle s’afficheront vos pages, ce qui n’est pas sans incidence sur :

Les performances globales de votre site ;

Votre trafic ;

Votre référencement.

Google et les autres moteurs de recherche sont très regardants sur la vitesse de chargement des pages.

6. La sécurité

Il ne faut pas perdre de vue la sécurité, lorsque vous recherchez un hébergeur web pour votre site. Ce point doit d’ailleurs faire partie de vos priorités. Procédez donc à une comparaison des outils, et mesures de sécurité inclus dans chaque pack d’hébergement. Entre autres, ce sont :

Les possibilités d’avoir un certificat SSL ;

Le blocage d’IP ;

Anti DDOS

Antivirus et antimalware

Etc.

Tous ces points sont à votre avantage, car vous pourriez par exemple prévenir les attaques des hackers. Au besoin, questionnez l’hébergeur à propos de la fréquence des sauvegardes automatiques. Cela permettra de savoir que vos données sont effectivement en sécurité, au cas où un incident surviendrait.