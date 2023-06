Comment TikTok espionne votre téléphone et comment se protéger ?

Au cours des années, l’application TikTok s’est faite une réputation sulfureuse. Entre son algorithme addictif et son rapport plus que léger avec la notion de confidentialité, elle est devenue le Némésis de nombreux gouvernements. Dans ce contexte, la Commission d’enquête Influence du Sénat a entendu la semaine dernière Éric Garandeau, directeur des affaires publiques de TikTok, ainsi que Marlène Masure, directrice générale des opérations en France, au Benelux et en Europe du Sud.

[DIRECT] Audition de TikTok France Ce matin, la commission d'enquête du @Senat sur TikTok entend Eric Garandeau, directeur des affaires publiques de @tiktok_France. Suivez l’audition en direct sur nos réseaux sociaux et à 11h sur Public Sénat. https://t.co/kkQV98gPP9 — Public Sénat (@publicsenat) June 8, 2023

Quand TikTok est aux manettes de votre smartphone

Au cours des échanges, un point sensible et pourtant peu communiqué a été mis en exergue par les sénateurs. Il s’agit du très impressionnant nombre d’autorisations d’accès demandées par l’application à votre smartphone lors de son installation. Au total, ce sont 5 accès imposés pour son fonctionnement et 44 facultatifs qui sont demandés par TikTok. Une information qui donne le vertige, d’autant plus quand on sait que seulement 16 d’entre elles sont citées dans les conditions générales de la plateforme.

L’art de ne pas répondre

Comme à son habitude, la plateforme, par la voix de ses représentants, n’a répondu à presque aucune question. Tous les sujets sensibles ont été évités, soit en proposant une réponse ultérieure écrite, soit en invoquant le droit à la confidentialité des affaires. Mais, comme souvent, l’absence de réponse peut être plus parlante qu’une réponse.

Quelles autorisations donner à TikTok ?

Si vous êtes un utilisateur de TikTok, gardez donc en tête que l’application va accéder à un grand nombre d’éléments sur votre smartphone. Agenda, géolocalisation, presse-papier, contacts, appareils à proximité… Toutes ces autorisations sont cependant facultatives. Alors, pour vous prémunir, nous vous conseillons de supprimer toutes les autorisations facultatives demandées par TikTok.

Si vous utilisez l’application à des fins créatives, pensez à accorder uniquement des droits temporaires d’accès à votre appareil photo ainsi qu’à votre microphone. Pour ce faire, sélectionnez, dans les autorisations d’accès, l’option ‘Autoriser seulement si l’appli est en cours d’utilisation’.

Pour être équitables, il faut cependant noter que TikTok ne diffère pas des autres réseaux sociaux majeurs. Si l’application attire toute l’attention, principalement pour des raisons politiques, les plateformes comme Instagram ou encore Twitter sont aussi très gourmandes en données privées et autorisations d’accès intrusives. Alors, pour vous protéger, limitez de manière constante les autorisations délivrées à toute application installée.