Comment téléphoner en Wi-Fi avec un Android ou un iPhone ?

Saviez-vous qu’il était possible de passer un appel Wi-Fi depuis votre téléphone ? Qu’il s’agisse d’un appareil Android ou iOS, cette fonctionnalité souvent méconnue est pourtant disponible depuis plusieurs années. Utile pour tous, mais surtout en zone rurale, on vous fait découvrir comment l’activer.

L’option Voice Over Wi-Fi, ou VoWiFi, permet d’appeler via le réseau d’une box Internet et même d’envoyer des SMS sur cette connexion. Elle est compatible avec tous les appareils commercialisés dans les cinq dernières années. Vous pouvez y accéder depuis les paramètres de votre appareil.

Comment activer les appels Wi-Fi sur Android ?

Sur un terminal Android, l’option est simple à trouver. Depuis les paramètres de votre smartphone, trouvez la section Réseau et Internet puis sélectionnez l’option Appels et SMS. En cliquant sur Appels Wi-Fi, vous arrivez sur un écran vous proposant d’activer la fonctionnalité. Voilà qui est fait !

En fonction de votre appareil Android, la finition de l’interface peut varier. Certains constructeurs positionnent donc l’option dans le bloc Réseau mobile, comme Oppo, ou encore dans Paramètres d’appels pour Samsung.

Comment activer les appels Wi-Fi sur iOS ?

Sur iPhone, une seule interface existe, pas de confusion possible ! Depuis l’espace Réglages, choisissez l’onglet Téléphone. Ici, une section Appels vous permet d’activer l’option Appels Wi-Fi. Lisez attentivement le message d’information et si tout est bon pour vous, activez l’option. C’est tout bon, vos appels peuvent être passés en Wi-Fi !

Pensez à vérifier chez votre opérateur

Si cette option est disponible en France, elle n’est cependant pas incluse dans les appels depuis l’étranger : votre temps de communication est bien compté sur votre forfait, il n s’agit pas de VoIP. Il vaut mieux se tourner, dans cette situation, vers des applications comme WhatsApp ou Messenger pour contacter vos proches avec le Wi-Fi sans exploser votre forfait mobile. Attention : même en France, l’option n’est pas proposée dans tous les forfaits. Pour Orange, SFR et Bouygues, les appels et SMS Wi-Fi sont inclus dans les offres 4G et 5G. Free, par contre, n’a ajouté l’option que depuis février 2022, uniquement pour les forfaits 5G.

Pour savoir si votre appareil est compatible, vous pouvez aller voir sur ces pages chez Orange, SFR, Free et Bouygues.

Free met à jour sa liste de smartphones compatibles VoWiFi et VoLTE, certains anciens modèles sont abandonnés https://t.co/KXfg09cSXk — Univers Freebox (@UniversFreebox) December 1, 2022

Vous pouvez maintenant passer des appels même si votre zone est vaguement couverte en Edge ou H+ les jours de beau temps. N’oubliez pas cependant l’essentiel : il vous faut une box Internet et le code Wi-Fi !