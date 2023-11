Comment supprimer vos informations personnelles du Web ?

Pourquoi vos données personnelles sont une mine d’or pour les entreprises ? Si la réponse peut sembler évidente, profitons du sujet pour procéder à un rapide rappel. Vos informations d’activité en ligne sont principalement utilisées pour un ciblage publicitaire précis. Diverses entreprises, aux intentions variées, se servent de ces datas pour nourrir des algorithmes afin de diffuser des contenus publicitaires pensés pour convertir. Pour se fournir en données privées, les entreprises ont le choix : datas publiques, outils d’analyse des GAFAM ou encore courtiers en données.

Attention aux courtiers

Les courtiers en données sont d’ailleurs au cœur du marché des informations personnelles. Ces organisations, ou individus, font l’acquisition d’immenses stocks de données personnelles avant de les revendre à des clients de tous horizons. Souvent sans le consentement de l’utilisateur, le courtier accède donc à d’énormes blocs de contenus personnels, allant des tendances de consommation aux habitudes de voyage, en passant, parfois, par les informations médicales ou familiales. Ces ensembles permettent derrière au courtier de constituer des fiches consommateur, qui seront ensuite vendues à diverses entreprises.

Des situations qui échappent au RGPD

Bon, en tant que citoyens européens, on se dit, pas d’inquiétude, le RGPD nous protège. Oui, sauf que pas vraiment. Si le RGPD prévoit une mise en application de ses articles pour toute entreprise opérant en Europe, certaines réussissent malgré tout à contourner le règlement, facilitant ainsi le traitement des données personnelles des utilisateurs européens. De plus, certaines plateformes, comme Facebook et Instagram chez Meta, ont trouvé des solutions de repli pour continuer à récupérer des informations personnelles au détriment de la confidentialité de ses utilisateurs. Et ce, malgré les sanctions du régulateur européen de la donnée. Alors, la situation peut sembler désespérée.

Peut-on supprimer ses informations en ligne tout seul ?

Pourtant, certaines actions vous permettent de garder la main sur votre présence en ligne, ainsi que sur vos informations personnelles circulant sur les diverses bases de données à disposition des courtiers. S’il est possible de le faire à la main, ce processus peut s’avérer extrêmement long et complexe. Pour ce faire, il faut identifier chaque site stockant vos informations, déposer une demande de suppression d’informations, suivre le processus, s’assurer de la bonne mise en application de votre requête… Complexe, longue et fastidieuse, la démarche peut donc s’avérer rebutante.

Incogni : votre confidentialité en toute simplicité

Alors, pour simplifier le processus, il est possible de passer par des outils dédiés. Prenons l’exemple d’Incogni, une solution de protection de confidentialité que nous vous avons déjà présenté. L’outil, puissant, intègre une suite dédiée à la suppression de vos informations en ligne. Au travers d’une interface claire et minimaliste, il vous permet donc d’automatiser la protection de vos données, en prenant en charge toutes les étapes de suppression. Depuis votre tableau de bord, vous pouvez directement suivre les démarches menées, pour vous, par la plateforme. De plus, un ensemble d’informations cruciales vous sont données : plateformes détenant vos données, risque lié, respect du RGPD…

Et ce service n’est pas hors de prix ! Incogni est disponible à 12,99 euros par mois, ou bien à 6,49€ par mois en plan annuel (77,88€ par an), soit 50% de réduction. Accessible, Incogni est donc une solution parfaite pour protéger vos données personnelles des courtiers et autres acteurs compromettant votre vie privée en ligne.