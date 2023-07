Comment supprimer son compte Threads sans toucher à son compte Instagram ?

Même si l’appli n’est pas encore officiellement lancée dans l’Union européenne, Threads connaît un certain succès et se pose comme le concurrent direct de Twitter. Au lieu de partir de zéro, Meta a décidé de s’appuyer sur le très populaire Instagram. La société américaine présente d’ailleurs Threads comme le pendant « messagerie et microblogging » d’Instagram, même s’il s’agit d’une application bien distincte.

Vraiment ?

Effectivement, l’appli s’installe depuis le Play Store (même si nous avons utilisé un fichier APK depuis la France), mais elle se « greffe » sur le compte Instagram déjà existant. Le problème c’est que si vous voulez supprimer votre compte Threads, il faudra faire de même pour Instagram.

La seule solution : la désactivation du profil

La solution consiste alors à désactiver votre profil en allant dans les Paramètres de Threads en haut à droite puis de choisir Compte. En sélectionnant Désactiver le profil, vos threads, vos réponses et vos J’aime seront masqués jusqu’à ce que vous reveniez sur la plate-forme. Cette option n’affectera pas votre compte Instagram, mais si vous avez installé Threads, n’oubliez pas que vous avez accepté des tonnes de permission pas très « RGPD compatible » et que c’est trop tard pour faire machine arrière… À moins bien sûr que Threads ne sorte en UE un jour.

Notez que si vous désirez un jour supprimer Threads et Instagram, il faudra vous rendre sur cette page avec votre navigateur et demander une suppression totale de votre compte.