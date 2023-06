Comment se protéger des attaques phishing ?

L’hameçonnage, plus communément appelé phishing, est le principal mode opératoire utilisé par les cybercriminels. En quoi consiste-t-il et comment s’en protéger ?

La définition d’hameçonnage est très simple, mais en inquiète plus d’un. D’autant plus que les formes les plus courantes de phishing sont nombreuses. Pourtant, cette technique ne fonctionne pas à tous les coups. En effet, il existe des choses à faire, et à ne pas faire, pour se protéger de ces attaques malveillantes. Prévention et communication vous seront d’une grande aide dans cette délicate entreprise. Le phishing est-il vraiment la principale menace en ligne pour les particuliers ?

Qu’est-ce-que le phishing ?

De manière générale, le phishing permet aux cybercriminels de dérober des informations personnelles et bancaires aux internautes.

Comment définit-on le hameçonnage ?



En réalité, le phishing consiste à usurper l’identité d’un tiers de confiance, par le biais d’un e-mail, d’un SMS ou d’un appel téléphonique. À votre avis, quels sont les tiers de confiance qui pourraient vous tromper ? Il peut s’agir d’une banque, d’une administration, ou même d’un réseau social. L’objectif est simple : duper la victime et l’inciter à communiquer ses données d’identité, ses mots de passe ou ses numéros de carte bancaire. Les informations dérobées lors du phishing sont, la plupart du temps, directement utilisées par les escrocs. Elles peuvent aussi être vendues à d’autres cybercriminels. Diverses activités frauduleuses telles que le piratage de compte en ligne, la fraude à la carte bancaire ou l’usurpation d’identité, sont alors menées.

Quelles sont les formes les plus courantes de phishing ?

Les deux formes de phishing les plus efficaces concernent la Direction Générale des Finances Publiques et les établissements bancaires. Il est vrai que les messages frauduleux aux couleurs des impôts ciblent tout autant les particuliers que les professionnels. L’hameçonnage usurpe également l’identité de nombreux établissements bancaires, tout comme les services de paiement. Sous couvert d’un renforcement de la sécurité de leur compte, des messages trompeurs incitent les victimes à communiquer leurs informations de connexion, tout comme leur numéro de carte de paiement. Pourtant, il est tout à fait possible de contrer ce type de fraudes.

Les conseils à suivre pour se protéger des attaques de phishing

Certes, les techniques d’attaque évoluent constamment, mais les techniques anti phishing empruntent le même chemin.

La prévention est de mise

Dans un premier temps, il est nécessaire de renforcer la sécurité de vos différents comptes. Ces derniers doivent être dotés d’un système de gestion de sécurité des accès ou MFA. Plusieurs facteurs de vérification supplémentaires sont alors exigés. Les réussites d’éventuelles cyberattaques sont donc moindres. De la même manière, il est primordial de ne pas cliquer sur des liens que vous n’auriez pas sollicités au préalable. Il est aussi possible d’utiliser un vérificateur URL pour s’assurer que le lien concerné est sécurisé.

La communication sera votre alliée

Enfin, il est extrêmement important de sauvegarder régulièrement vos données. En effet, certains types de logiciels malveillants ont la possibilité de bloquer l’accès à vos fichiers. D’un autre côté, l’un des principaux moyens de se protéger contre les attaques de phishing consiste à comprendre de quoi il s’agit. Cela pourrait bien faire toute la différence ! Cependant, le meilleur moyen de vous prémunir de tout ceci reste la dénonciation collective. Généralement, dénoncer une arnaque permet d’en identifier les auteurs au plus vite.

Finalement, le phishing est une technique de cybercriminalité qui consiste à usurper l’identité d’un tiers, afin de dérober, aux internautes, des informations compromettantes. Les formes les plus courantes d’hameçonnage concernent les impôts, mais aussi les établissements bancaires. Néanmoins, il existe de nombreux conseils à suivre pour vous prémunir de ce genre d’attaques. Entre prévention et communication, vous parviendrez très certainement à vous tenir à l’écart de ces malversations. Peut-on réellement faire disparaître le phishing de manière définitive ?