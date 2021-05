Comment rendre votre téléphone Android plus rapide ?

Il n’y a rien de pire que de constater que son téléphone Android est lent et a de la peine à passer d’une fonction à une autre. Et c’est pourtant ce qui peut arriver lorsqu’on ne met pas en application des préceptes pourtant simples. Alors, si vous aussi vous souhaitez un smartphone Android qui réagit au doigt et à l’œil, suivez ces 7 conseils très simples.

1/ Assurez-vous que votre version est à jour

La dernière version logicielle contient souvent des corrections de bugs ou des améliorations diverses et peut aider votre appareil Android à mieux fonctionner. Vous devriez être automatiquement invité à installer les mises à jour logicielles, mais c’est toujours intéressant de vérifier où en est votre appareil. Accédez ainsi à Paramètres>À propos de l’appareil>Mise à jour du logiciel et recherchez les mises à jour disponibles. La même logique s’applique aux applications, alors vérifiez de temps à autre que vos applications sont bien à jour : dans le Play Store, ouvrez le menu en haut à gauche, appuyez sur Mes applications et assurez-vous que toutes les applications que vous utilisez disposent de leur dernière version.

2/ Nettoyez votre écran d’accueil

Privilégiez plutôt une image statique comme fond d’écran plutôt qu’un affichage animé. Prenez aussi le temps de nettoyer toutes les icônes inutilisées et de limiter le nombre de vos widgets. Enfin, évitez les lanceurs d’applications très complexes et remplis de fonctionnalités plus ou moins essentielles. En général, moins votre écran d’accueil est encombré, meilleures seront les performances de votre smartphone.

3/ Désinstaller les applications inutilisées

Inutile de garder des applications que vous utilisez très peu. Elles occupent de l’espace sur votre appareil et consomment potentiellement des ressources système. Regardez donc attentivement la liste de vos applications et identifiez celles dont vous n’avez pas besoin ou peu besoin. Cliquez sur n’importe quelle application que vous ne souhaitez pas conserver, puis choisissez Désinstaller ou, si l’option n’est pas disponible pour désinstaller, appuyez sur Désactiver. Les applications désactivées seront répertoriées dans un nouvel onglet, vous pourrez donc toujours les réactiver à l’avenir si vous changez d’avis.

4/ Réfléchissez avant d’installer une application

Nous sommes tous rentés d’ajouter des fonctionnalités plus ou moins utiles à notre téléphone Android. Il faut dire que le Play Store regorge de possibilités attirantes. Mais ce sont aussi des outils qui vont alourdir votre appareil et le ralentir. Il est donc important de prendre le temps de la réflexion avant de télécharger une application, et d’essayer d’évaluer son utilité effective. Prévoyez aussi une sorte de période d’essai : si au bout de quelques jours, vous n’êtes pas convaincu, désinstallez-la. Enfin, n’oubliez pas que de nombreuses applications Android n’ont pas des intentions très honnêtes et veulent prendre le contrôle de votre appareil ou voler des données précieuses. Protégez-vous alors efficacement avec un VPN : un réseau privé virtuel qui vous protège totalement en rendant vos données illisibles et vos connexions indétectables (https://nordvpn.com/fr/what-is-a-vpn/).

5/ Effacer les données d’application mises en cache

Les données mises en cache pour les applications doivent les aider à se charger plus rapidement, mais elles peuvent s’accumuler au fil du temps pour prendre beaucoup d’espace et il y aura potentiellement des données en cache pour des applications que vous n’utilisez plus. Parfois, la suppression des données mises en cache pour une application peut également aider à éliminer un comportement irrégulier. Pour effacer les données en cache, dirigez-vous vers Paramètres>Applications, allez sur l’onglet Tous et cliquez sur une application. Choisissez enfin Effacer le cache.

6/ Nettoyez la mémoire système plusieurs fois par jour

Android possède d’excellentes compétences en gestion des tâches. Il peut fermer lui-même les processus indésirables, chaque fois que nécessaire. Mais il n’est pas capable de nettoyer sa RAM tout seul. Si vous n’en avez pas, installez une application de nettoyage de la mémoire ou utilisez la fonction de nettoyage fournie sur votre smartphone. Effacer la RAM du smartphone peut vous donner une amélioration instantanée des performances en fermant diverses applications indésirables et en libérant la précieuse mémoire de votre téléphone Android.

7/ Un simple redémarrage est parfois très utile à votre téléphone Android

Lorsque vous avez l’impression très nette que votre téléphone est lent, qu’il n’arrive pas ouvrir certaines applications ou qu’il bloque sur certains écrans, il ne faut pas hésiter à l’éteindre. En redémarrant votre téléphone Android, vous le forcer à fermer certaines taches parasites ainsi que beaucoup de fichiers temporaires et à ne lancer que ce dont il a besoin. Dans la plupart des cas, vous vous rendrez compte que votre téléphone va beaucoup mieux après.