Comment récupérer un message supprimé sur Android ?

Récupérer ses SMS à partir d’une sauvegarde

Commençons par la méthode la plus simple : la récupération depuis une sauvegarde. De nombreux fabricants de smartphones proposent une solution de sauvegarde dans le cloud. C’est notamment le cas de Samsung. Si vous avez un appareil de cette marque, allez dans Paramètres, Comptes et sauvegarde, puis Samsung Cloud et enfin Restaurer les données. Il ne vous reste qu’à sélectionner le type de données que vous voulez récupérer et c’est tout. Le désavantage de cette méthode c’est que si vous n’avez pas activé le cloud de Samsung en amont, elle est inutile.

Récupérer ses SMS avec le logiciel UltData pour Android

Le logiciel UltData pour Android de Tenorshare permet de récupérer vos données depuis un Mac ou un PC.

Téléchargez le programme et installez-le sur votre ordinateur. Sélectionnez Récupérer données perdues.

Connectez le smartphone à votre à l’ordinateur avec un câble USB et activez le Débogage USB. Il s’agit d’un mode qui autorise les logiciels externes à faire des manipulations sur votre téléphone. Pas de problème pour ce faire, il suffit de suivre les étapes expliquées par UltData. Cochez le type de données que vous voulez sauver !

Cliquez sur Commencer pour commencer le processus d’analyse des données sur votre appareil Android. Lorsqu’il sera fini, il sera possible de voir les SMS effacés et ainsi les récupérer. Les messages de type WhatsApp sont aussi concernés ! UltData permet aussi de récupérer un contact supprimé et de récupérer des photos effacées.

Récupérer ses avec Google Drive

Une autre méthode consiste à utiliser une sauvegarde Google. Depuis votre appareil, allez dans Paramètres puis Google. Connectez-vous à votre compte Google et sélectionnez Sauvegarde. Récupérer les SMS depuis cette dernière. Comme pour le Samsung Cloud, il faudra que vous ayez activé cette sauvegarde auparavant pour que cela puisse fonctionner…

Conclusion

Pour récupérer des photos, des messages ou des contacts qui ont été effacés ou supprimés par erreur, il est toujours possible de s’aider des systèmes de sauvegarde mis en place par les fabricants d’appareils ou par Google. Si vous n’avez pas activé ces fonctionnalités, il existe cependant une solution externe avec un logiciel comme UltData qui va fouiller dans la mémoire flash de l’appareil pour accéder à ces données.