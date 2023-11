Comment récupérer les photos supprimées sur votre Samsung ?

L’appareil photo est devenu l’une des fonctions les plus basiques de nos téléphones portables. Nos photos sont des souvenirs inestimables. Par conséquent, nous serions bien embêtés si ces fichiers sont supprimés en raison d’une mauvaise opération, d’une attaque de virus ou d’une mise à niveau du système Android des téléphones Samsung. Alors, comment récupérer des photos effacées sur Android ?

Méthode 1 : récupérer vos photos depuis la corbeille

S’il s’agit d’une simple erreur de manipulation, commencez par aller chercher vos photos dans la corbeille. La Galerie des appareils Samsung sous OneUI ou fonctionnant avec des OS plus anciens disposent d’une corbeille qui fait office de garde-fou. C’est un bon début…

Méthode 2 : récupérer vos photos via Samsung Cloud

Si vous êtes inscrit au programme Samsung Cloud et que votre sauvegarde n’est pas trop vieille, vous aurez peut-être la chance de récupérer vos clichés avec ce service. Sur votre appareil, allez dans les Paramètres puis Samsung Cloud et Galerie.

Méthode 3 : récupérer vos photos avec UltData pour Android

Tenorshare, UltData pour Android est un logiciel sous Windows et Mac qui permet de récupérer les photos, mais aussi toutes sortes de données perdues : SMS, message, contact, vidéo, etc. C’est la solution idéale pour récupérer des fichiers supprimés ! Il fonctionne parfaitement avec les appareils Samsung, mais aussi avec d’autres marques : Xiaomi, Honor, Motorola, Oppo, OnePlus, etc.

Si ce que vous voulez récupérer sur votre appareil n’est ni dans la corbeille ni dans le un cloud, c’est qu’il va vous falloir une solution plus radicale. Notez aussi que ce logiciel permet de récupérer des données d’un WhatsApp corrompu ou de WeChat. Mais revenons à nos moutons et voyons comment fonctionne UltData pour Android…

1/ Téléchargez et installez le logiciel sur votre Mac ou votre PC sous Windows. Sélectionnez Récupérer données perdues et branchez votre appareil Samsung à l’ordinateur via le câble USB.

2/ Pour que votre téléphone puisse être détecté par le logiciel, il faudra activer le mode débogage USB. Pas de panique, il suffit de suivre les étapes données par le logiciel. Une fois que votre téléphone est détecté par UltData, cliquez sur Commencer puis patientez pendant que le logiciel cherche les données perdues.

3/ Une fois l’analyse terminée, toutes les photos vont s’afficher sur l’écran de votre ordinateur. Il suffit de choisir celle que vous voulez récupérer ! Bravo, vous avez réussi à récupérer vos photos.

Méthode 4 : restaurer vos photos depuis Google Photos

Si vous n’avez pas Samsung Cloud, vous avez peut-être laissé Google sauvegarder vos photos. Il faut dire que cette sauvegarde optionnelle est activée par défaut et que Google offre 15 Go de stockage gratuit… Ouvrez votre compte Google ou l’application Google Photos pour peut-être avoir une bonne surprise.