Comment Microsoft va changer votre téléphone en webcam ?

Le smartphone à la place de la webcam, c’est une idée qui coule de source. Alors que la qualité d’image et la fluidité des webcams sont restées en 2010, celles des smartphones atteignent chaque année de nouveaux sommets. Cette idée, Apple lui donne corps au travers du mode Continuité, permettant d’utiliser un iPhone comme caméra pour un Mac. Pour l’environnement Android, c’est aussi possible, mais au travers de méthodes détournées, peu pratiques et souvent inaccessibles pour le grand public. Mais Microsoft pourrait changer la donne.

Pour ce faire, Microsoft se repose sur l’application Mobile Connecté, disponible sur Android, iOS et Windows. Celle-ci permet de synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur, afin de passer des appels, envoyer des messages et même, sur certains appareils, accéder aux applications mobiles depuis votre interface PC.

Your smartphone is likely the best camera you own. There's a good chance that you'll soon be able to use your phone's camera as a webcam on your PC through a Microsoft app.

— Windows Central (@WindowsCentral) December 1, 2023