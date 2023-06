Comment jouer au nouveau Zelda sur votre téléphone ?

Alors que Zelda Tears of the Kingdom est sorti sur Switch il y a quelques jours, il est désormais possible d’y jouer sur Android. Le très populaire émulateur Yuzu Nintendo Switch débarque sur votre smartphone, mais il vous faudra une machine de guerre pour faire tourner les jeux les plus récents !

Android a toujours favorisé les émulateurs, malgré les risques légaux et les limites techniques d’un appareil à l’autre. Alors, souvent, les développeurs se contentent de proposer des émulateurs rétro gaming, plus simples et moins risqués. Mais certaines équipes tentent leurs chances sur des consoles actuelles, notamment la Switch.

Yuzu : un émulateur peut en cacher un autre

Jusqu’alors, Skyline était l’émulateur Switch sur Android le plus populaire. Mais récemment, les développeurs derrière l’outil ont décidé de le débrancher face aux menaces brandies par Nintendo. Bon, comme la nature a horreur du vide, un autre émulateur a pris la suite : il s’agit de Yuzu, déjà très présent sur PC, qui vient donc de déployer une application Android.

L’émulateur est disponible directement sur le Play Store de Google, gratuitement, mais dispose aussi d’une option payante pour soutenir le projet. Yuzu prend en charge les manettes externes, le modding ainsi qu’un grand nombre de fonctionnalités intégrées.

Il faudra de la puissance pour Yuzu

Pour l’heure, l’émulateur sur Android en est encore à ses premiers pas. Les développeurs indiquent, dans une note de blog, que l’optimisation des performances est au cœur de leurs travaux pour les prochains mois. Cependant, pour faire tourner Yuzu, il faut respecter certains critères : puce Snapdragon grandement recommandée (Exynos et autres ne semblent pas compatibles) avec un minimum de 6 Go de mémoire vive.

Peut-on jouer à Zelda sur Android ?

Pour lancer une partie de Tears of the Kingdom sur votre smartphone, Yuzu vous prévient. Il faudra une configuration haut de gamme, capable de supporter la charge d’un tel jeu. Les développeurs recommandent donc 12 Go de mémoire vive pour le faire tourner, tout en avertissant que le jeu n’est pas encore stable en version émulée.

Afin de gagner du temps, l’équipe derrière Yuzu a mis en ligne une liste interactive de tous les jeux testés sous Yuzu ainsi que leur grade de compatibilité. On vous laisse découvrir toutes les possibilités offertes par cet émulateur qui, on le souhaite, aura droit à une longue carrière sur Android !