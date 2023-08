Comment installer le Play Store sur un appareil Android ?

La présence du Google Play Store sur nos appareils Android peut nous sembler naturelle. Pourtant, si la plupart des smartphones et tablettes en sont nativement équipés, certains rares équipements ne l’ont pas installé par défaut. Voici comment remédier à ce problème.

En octobre 2008, un mois après le lancement d’Android, Google décide de fusionner plusieurs de ses services en une plateforme centrale. Ainsi, Android Market, Google Movies, Google Music et Google EbookStores deviennent le Google Play Store. Un espace central qui, à l’instar de l’App Store iOS, simplifie la gestion et le téléchargement d’applications sur son smartphone. Si la plupart des appareils équipés d’Android l’utilisent, la boutique n’est pour autant pas présente sur tous les smartphones et tablettes.

Pourquoi mon appareil n’a pas les services Google ?

La plupart des tablettes et smartphones sous Android bénéficient des services Google, incluant le Play Store. Cependant, certains viennent sans la boutique d’application, qu’il faut alors installer manuellement. Si tel est le cas, la raison est simple. Le fabricant n’aura pas rejoint le programme de compatibilité Android, ACP, ou alors il n’a pas accepté les conditions du DPA, la charte que doit respecter tout développeur qui interagit avec l’environnement Android. Et puis il y a aussi les fabricants mis sur la touche par les lois américaines à l’instar de Huawei.

Huawei : le premier smartphone avec OS maison dès cette année ?https://t.co/jC1CvE1c74#Huawei pic.twitter.com/xYWfeQ6shJ — Android MT (@AndroidMT) August 5, 2019

Y a t-il des alternatives au Play Store ?

Bien sûr, vous n’êtes pas obligés d’utiliser le Google Play Store sur Android. Des alternatives sont mises à votre disposition, souvent par les fabricants eux-mêmes. Ainsi, Amazon propose sa propre surcouche Android, Fire OS, qui vient avec l’Amazon AppStore, faisant office de Play Store adapté à cet écosystème. Il est aussi possible de passer par F-Droid, une boutique d’applications Android Open Sources ; ce store ne contient cependant aucune des applications les plus populaires, comme Instagram ou encore Gmail.

Comment installer le Google Play Store sur Android ?

Alors, si votre smartphone ou tablette n’inclut pas le Google Play Store par défaut et que vous souhaitez accéder à ce service Google, il faut passer par une installation manuelle de la plateforme. Pour ce faire, vous devez suivre une certaine procédure :

Accédez aux Paramètres de votre appareil.

de votre appareil. Recherchez les options pour l’ Installation d’applications de sources inconnues .

. Si vous ne trouvez pas, rendez-vous dans Sécurité ou Applications .

. Sélectionnez votre navigateur et Activez l’autorisation d’installation depuis des sources inconnues.

Une fois cela fait, votre appareil est prêt au téléchargement des fichiers du Google Play Store. Pensez à vérifier votre version d’Android, puis téléchargez les différentes composantes des services Google adaptées à votre Build Android :

Une fois ces éléments téléchargés, lancez l’installation en exécutant les APK obtenues. Si votre appareil ne bénéficie pas d’un explorateur de fichiers, vous pouvez passer par la solution Files by Google. Si vous avez une carte SD, retirez la avant l’opération d’installation, puis procédez à l’ouverture des APK dans l’ordre suivant :

com.google.gsf.login

com.google.android.gsf

com.google.android.gms

com.android.vending

C’est tout bon, les services Google ainsi que le Play Store sont accessibles sur votre smartphone ! Redémarrez votre appareil pour finaliser la procédure et vérifiez le bon fonctionnement de l’ensemble.

Attention, si vous n’avez pas choisi la bonne version pour l’une des APK, ou bien que vous n’avez pas respecté l’ordre d’installation, cela peut causer des bugs ou pannes de services. N’hésitez pas, le cas échéant, à désinstaller l’ensemble des outils cités précédemment puis à recommencer la procédure. Si besoin, vous pouvez utiliser un outil dédié pour obtenir des informations sur votre appareil et vous assurer de la bonne version Android.

Enfin, gardez en tête que si votre environnement ne propose pas de base les services Google, cela peut aussi être le signe d’un certain niveau d’incompatibilité. Il est donc possible que le Google Play Store ne fonctionne jamais sur votre smartphone.