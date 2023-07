Comment Google Traduction peut (littéralement) vous sauver la vie ?

Basé en Inde, Dhruv Bhutani est journaliste pour Android Authority. Il y a quelques mois, notre confrère a eu un grave accident de scooter au Vietnam. Armé de son appareil Android et de Google Traduction, il a pu trouver de l’aide et communiquer avec des médecins locaux.

Il suffit de peut de chose pour se retrouver dans de beaux draps : un accident de scooter dans la campagne vietnamienne par exemple. C’est ce qu’à expérimenté notre confrère Dhruv Bhutani il y a quelques mois : câble de frein qui lâche, chute, os brisé, perte de sang. À quelques heures de la capitale, difficile de trouver du réseau ou une personne qui parle anglais.

Story time !

Heureusement il a dans la poche son smartphone avec Google Traduction et le pack vietnamien hors connexion (nous vous expliquons plus loin comment comment faire). Dhruv n’est pas en danger de mort, mais lorsqu’on est blessé dans un pays étranger cela peut rassurer et accélérer la prise en charge surtout quand on souffre. Plutôt que d’utiliser la mode Conversation, il choisit la méthode avec du texte pour être plus précis dans ses questions.

Les échanges sont rapides et concis, il peut expliquer où il a mal et surtout savoir si ce qu’il a est grave. L’histoire se termine bien avec un retour au pays en avion.

Faites comme Dhruv !

Si vous voyagez dans un pays étranger et que vous ne connaissez pas la langue, faites comme Dhruv et prenez les devants ! Nous ne sommes jamais sûrs de trouver du réseau sur son chemin alors téléchargez le pack de langue hors connexion !

Il faudra aller dans les fonctionnalités de Google Traduction en haut à droite puis choisir Langues téléchargées .

. Choisissez ensuite la langue de votre choix. Pour nous, ce sera l’ukrainien. Le fichier ne pèse que 80 Mo.

Pour activer le mode conversation, il faudra penser à retirer le mode Détecter la langue et mettre le français. Vous pouvez aussi utiliser le mode texte et montrer l’écran à votre interlocuteur. Le mode Appareil photo permet de traduire les panneaux de signalisation, les menus de restaurant, les publicités, etc.

Pour plus d’info, nous vous invitons à regarder notre vidéo !