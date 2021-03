Comment Google Chrome utilise vos données et vie privée

Contrairement à d’autres navigateurs de renom tels que Safari ou Firefox, la protection de vos données personnelles et de votre vie privée n’est pas le point fort de Google Chrome. Pour preuve, le géant de Mountain View s’est dernièrement retrouvé au tribunal et pourrait être contraint de payer une amende de 5 milliards de dollars. Pointé du doigt par la justice, le mode incognito de son navigateur collecte les données des utilisateurs, alors qu’il est censé ne pas les partager.

Plus récemment, des statistiques collectées grâce aux labels attribués aux applications dans iOS viennent renforcer ce constat. Pour information, ce système de labels introduit par la firme à la pomme il y a quelques mois, a pour but principal de permettre aux utilisateurs de savoir quelle quantité de leurs données personnelles sont collectées.

Il en ressort que le navigateur Chrome collecte beaucoup plus de données personnelles que Firefox ou Safari. Un fait également dénoncé par son concurrent, DuckDuckGo, le moteur de recherche le plus respectueux de la vie privée. « Après des mois de blocage, Google a finalement révélé la quantité de données personnelles collectées dans Chrome et dans l’application Google. Pas étonnant qu’ils aient voulu le cacher. Espionner les utilisateurs n’a rien à voir avec la création d’un bon navigateur Web ou d’un bon moteur de recherche. »

After months of stalling, Google finally revealed how much personal data they collect in Chrome and the Google app. No wonder they wanted to hide it.

Spying on users has nothing to do with building a great web browser or search engine. We would know (our app is both in one). pic.twitter.com/lJBbLTjMuu

— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) March 15, 2021