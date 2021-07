Comment et où recycler votre smartphone sans effort ?

Vous avez des téléphones portables dont vous ne vous servez pas ? Vous pouvez les recycler sans problème et on vous dit comment.

La valse des portables s’est invitée dans nos quotidiens depuis maintenant de nombreuses années. Nous changeons régulièrement de téléphone parce qu’il y a toujours mieux. Les constructeurs nous font de l’œil avec leurs nouveaux appareils toujours plus sophistiqués, avec des capteurs photos par exemple de plus en plus qualitatifs.

Chaque année, ce seraient plus de 20 millions de Français qui changeraient de téléphones !

La conséquence, c’est que, à moins de les revendre à chaque fois que nous en achetons de nouveaux, nous nous retrouvons avec des tiroirs dans lesquels dorment des smartphones complétement délaissés et bien souvent oubliés. Selon une estimation, ce sont 100 millions d’appareils qui seraient concernés par cette mise à l’écart.

Il serait fort regrettable de les jeter dans vos poubelles normales car ils contiennent des produits et métaux lourds dangereux pour l’environnement. Sans parler des métaux rares : or, platine, lithium, argent, etc.

Sachez qu’ils existent des programmes qui peuvent vous permettre de vous en débarrasser gratuitement et sans grands efforts. Car s’ils ne vous sont plus d’utilité, ils peuvent connaître une deuxième vie sous plusieurs formes.

La base de la base

Voilà maintenant des décennies qu’existent en France des déchetteries qui se sont mises petit à petit à la page. Elles ne récupèrent donc plus seulement vos branches d’arbres et vos vieux frigos, mais également vos objets électroniques, dont les smartphones.

Pour connaître celle qui se trouve la plus proche de chez vous, vous pouvez appeler votre mairie qui vous donnera toutes les informations sur le sujet.

Vert l’infini et au-delà

Le recyclage est devenu un vrai sujet de société qui se retrouve dans les discussions de nombreux acteurs du marché. Pour faire un pas vers le renouveau et s’offrir par la même occasion une image écologique, de nombreuses enseignes récupèrent maintenant tout ce qui est produits électroniques, dont les téléphones portables.

Vous trouverez donc des bacs prévus à cet effet dans certains supermarchés. Vous pouvez également vous rendre dans des boutiques Darty, Fnac ou Orange qui récupéreront vos smartphones sans vous demander de compte.

Pour quelques euros de plus

Si vous voulez vous faire quelques euros en revendant vos téléphones, de nombreuses possibilités existent en boutique physique, comme les Easy Cash et Cash Converters, mais les prix sont souvent très bas. Vous pouvez également vous rendre dans les bureaux de La Poste auprès du guichet La Poste Mobile. On vous donnera un prix de rachat, vous laissez votre téléphone et vous recevez un chèque chez vous.

Si vous ne voulez pas vous déplacer et envoyer directement votre téléphone par courrier, des sites vous proposent également de vous reprendre vos appareils après une estimation d’achat suivant le modèle et son état. Votre mobile sera reconditionné et revendu. C’est le cas de l’excellente plateforme Backmarket, ou de Magic Recycle pour n’en citer que quelques-unes. On peut par exemple revendre un Samsung Galaxy A41 pour 76 € ou un Galaxy Note 10 pour 199 €. Cela peut valoir le coup pour les anciens appareil et moins pour les récents qu’on peut aisément revendre… À moins de ne pas vouloir se prendre la tête.

Pour la bonne cause

Si vous ne voulez pas spécialement récupérer d’argent avec votre vieux téléphone et faire une bonne action, vous pouvez le donner à des entreprises qui s’occuperont de changer votre ancien mobile en don.

C’est le cas par exemple du site jedonnemontelephone.fr qui vous débarrasse de votre téléphone très simplement. Vous n’avez qu’à imprimer une étiquette et envoyer votre téléphone portable dans une boite.

Ce dernier est ensuite réceptionné sur le site des Ateliers du Bocage, une propriété du réseau Emmaüs situé en Loire-Atlantique. Là, il sera soit réparé, soit reconditionné, voire désossé pour le recyclage de certaines matières qui serviront à fabriquer d’autres objets. De nombreux salariés y sont en parcours d’insertion et peuvent donc reprendre le chemin d’une vie stable grâce à cet endroit. Vous faites donc une double bonne action.

Autre initiative solidaire, MonExTel vous reprend votre téléphone et s’engage à verser la somme de la valeur de votre appareil à une association de votre choix. Pour faciliter la chose, vous pouvez même demander que l’on vous envoie une enveloppe pré affranchie directement chez vous. Vous n’aurez donc même pas à imprimer une quelconque étiquette. La collecte a jusqu’à présent permis de reverser plus de 147 000€ à des assos.

Là aussi la démarche va plus loin que la simple écologie puisque les employés de la société sont pour la plupart des personnes en situation de d’handicap intellectuel.

Il ne vous reste donc plus qu’à ouvrir votre tiroir à téléphones et choisir la manière de vous en débarrasser qui vous parle le plus.