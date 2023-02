Comment effacer facilement toutes vos traces sur Internet avec Incogni ?

Sur Internet vous laissez des traces et des informations personnelles : adresse, numéro de téléphone, nom, employeur, banque, etc. Ces données sont utilisées par les « data brokers », des courtiers qui font du fric sur votre dos. Pour faire le ménage et les mettre au pas, il y a Incogni…

Les data brokers – ou courtiers en données – sont des sociétés spécialisées dans le pillage des données personnelles. Lorsque vous cliquez sur les petites cases « J’accepte » d’un logiciel ou d’un service, les informations vous concernant sont enregistrées et revendues à d’autres sociétés. Le but est de vous connaître un peu mieux : vos habitudes, les produits que vous aimez, vos centres d’intérêt, etc.

Vos données en ligne, mais les autres aussi…

Mais il n’y a pas qu’en ligne que ces collectes se font. Vous avez rempli un formulaire pour une assurance ou une carte de fidélité ? Vos données sont aussi dans la boucle avec votre numéro de téléphone, votre e-mail, votre âge, votre adresse physique, votre banque, etc. C’est ainsi que les publicités que vous voyez sur Internet sont si proches de vos envies, que vous recevez des offres promotionnelles de tel magasin ou des SMS de tel service. Sans parler des démarchages téléphoniques insupportables. Certains courtiers ne s’embarrassent pas avec la législation : vous pouvez par exemple être abonné à une mailing-list sans votre accord.

Le RGPD : enfin un truc bien dans l’Union Européenne !

Pourtant le RGPD qui existe depuis 2018 est censé protéger les citoyens européens de cette chienlit. Le problème c’est que lorsque vous voulez accéder à un site, on vous demande le type de cookies que vous acceptez. Et la plupart du temps, il est plus simple de cliquer sur « Tous » pour avoir la paix. Grosse erreur ! Vous pouvez néanmoins demander à ces courtiers de supprimer vos données. Encore un souci : Qui sont-ils ? Comment leur écrire ? Qu’est-ce qu’il faut mentionner ?

Tout cela demande du temps, de l’énergie et de la patience.

C’est là qu’Incogni entre en jeu.

Il fait le sale boulot pour vous… Et il ne lâche pas l’affaire !

Incogni est un service qui va vous faire gagner du temps puisqu’il va faire le travail pour vous. Le service va contacter les courtiers et demander la suppression des données vous concernant à partir de votre nom, de votre e-mail et de votre adresse. Incogni dispose des adresses de tous ces « data broker » et n’hésite pas à les relancer si certains font la sourde oreille ou même à contacter la CNIL en cas de problème. Selon le RGPD, ces sociétés doivent obtempérer dans les 45 jours après avoir reçu une demande. Sur votre tableau de bord, vous avez accès aux demandes envoyées, celles prises en compte par le courtier et celles qui sont complétées. Il arrive parfois qu’un broker vous adresse un e-mail pour savoir si la demande de suppression provient bien de vous. Il suffira d’y répondre par l’affirmative.

Incogni coûte quant à lui 6,49 €/mois si vous optez pour un an d'abonnement. Vous pouvez vous faire rembourser intégralement au bout de 30 jours si le service ne vous satisfait pas. Incogni est un outil très au point, mais il vient d'arriver sur le marché : il n'est pour l'instant disponible qu'en anglais. Le processus est simple et très compréhensible, il n'y aura donc pas de problème à moins d'être complètement hermétique à la langue de Shakespeare : vous n'avez qu'à remplir le formulaire et à le regarder travailler à votre place.

Mais moi j’ai un VPN !

Vous avez un VPN ? C'est très bien, car un VPN va chiffrer votre trafic Internet, mais il ne vous protège pas des courtiers en données. Même derrière votre VPN, vous êtes bien obligé de vous inscrire avec un e-mail, de renseigner votre vrai nom ou de mettre votre véritable adresse lorsque vous commandez chez Amazon, que vous vous faites livrer des sushis ou que vous souscrivez un crédit 4 fois sans frais pour votre télé 4K 120 Hz…