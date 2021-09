Comment créer un site Internet de qualité en 2021 ?

Pour créer un site Internet, la première solution qui vient à l’esprit est de faire appel à des professionnels. Il existe pour cela des agences Web qui s’occuperont de tout pour vous : de l’hébergement, au design en passant par le contenu et les mises à jour de sécurité. Vous serez bien sûr consulté à chaque étape de la création et vous récupérerez un site « clé en main ». Bien sûr, un tel service se monnaye et les prix sont très variables. Si vous désirez commencer une activité ou s’il s’agit d’un site pour une association ou un club, votre budget est sans doute limité. Il faut aussi savoir à qui s’adresser et sans avoir déjà une connaissance qui pourra vous conseiller à partir de sa propre expérience, la chose n’est pas aisée. Gardez aussi en tête que l’agence gère tout et que si vous voulez récupérer la main sur un des aspects pour une raison ou une autre (comme changer l’hébergement par exemple), cela peut poser des problèmes.

Créer son site tout seul ? Un parcours du combattant

Si vous voulez vous passer d’une agence Web, vous pouvez aussi faire votre site Internet tout seul. Après tout, on trouve énormément de ressources sur Internet pour apprendre les différentes étapes : hébergement, choix de la base de données, du langage de programmation, du système de gestion de contenus, etc. C’est très gratifiant d’apprendre en partant de zéro, mais il se peut que vous n’ayez ni l’envie ni le temps de choisir cette option. Si vous devez faire un site Internet rapidement et sans connaissances particulières, il existe aussi les plates-formes de création de sites.

La solution des plates-formes de création de sites

