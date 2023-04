Comment créer un logo pour une entreprise ?

Le logo d’une entreprise est l’élément principal de son identité visuelle et sa marque d’identification. Comment le créer pour qu’il soit reconnaissable et cohérent avec la vision globale de l’entreprise ?

Créer un logo d’entreprise

La conception d’une identité d’entreprise doit être une démarche réfléchie et cohérente avec la vision globale de l’entreprise et ses spécificités, et la création d’un logo est la première chose à laquelle il faut penser. Comment concevoir un logo d’entreprise pour qu’il soit reconnaissable et qu’il soit associé durablement à l’entreprise et à ses produits ou services ?

Quel style de logo d’entreprise choisir ?

La première étape consiste toujours à déterminer le style du logo. Comme l’ensemble de l’identité visuelle, il doit refléter l’image globale de l’entreprise et de son principal public cible. Un logo d’un style différent plaira aux jeunes et un autre à un public plus âgé.

Principaux types de logos

Le type de logo est également lié au choix du style. Les types les plus courants sont les suivants :

Emblème – il s’agit d’un type de logo d’entreprise fréquemment utilisé, qui se compose d’une couche graphique et d’une couche de texte (le nom de l’entreprise),

Logotype – ce type de logo d’entreprise est réduit à la seule couche de texte, c’est-à-dire aux lettres avec la disposition et la police de caractères appropriées,

Le monogramme est une variante du logotype, qui utilise les initiales ou l’acronyme de la marque,

Pictogramme – logo construit uniquement à partir d’une icône graphique simple, dépourvue de texte,

Marque abstraite – logo basé sur un motif géométrique simple,

Logo composite : toute combinaison des types ci-dessus.

Schéma de couleurs du logo d’entreprise

Si vous avez déjà choisi le style et le type de logo que vous utiliserez pour l’identité visuelle de votre entreprise, vous pouvez passer au choix de la palette de couleurs. La couleur du logo est extrêmement importante, surtout si l’on considère que des couleurs différentes peuvent exprimer des émotions différentes et évoquer des associations différentes (par exemple, l’orange est associé à la vivacité et à l’enthousiasme, et le vert au calme et à la confiance).

Il convient également de rappeler la règle selon laquelle il ne faut pas utiliser plus de 2 ou 3 couleurs pour maintenir la cohérence de la conception.

La typographie dans le logo

La police de caractères des lettres utilisées dans la conception du logo est également extrêmement importante. Tout comme les couleurs, les différents types de polices de caractères véhiculent une certaine charge émotionnelle et peuvent influencer les sentiments du public à l’égard de votre entreprise. Par exemple, une impression différente sera créée par l’utilisation de polices avec empattement, tandis que d’autres le seront par l’utilisation de polices sans empattement. Contrairement aux apparences, chaque détail compte !

Utilisez le générateur de logo AI

Si vous ne voulez pas dépenser de l’argent pour les services d’un graphiste ou d’un studio graphique, et que vous n’avez pas de compétences avec des programmes spéciaux comme Photoshop, Adobe Illustrator, etc., une bonne idée est de faire un logo avec AI dans le générateur de logo Turbologo. Cet outil vous permettra de créer un logo attrayant, créatif et surtout unique pour votre entreprise. En quelques minutes, vous pouvez créer un signe graphique mémorable qui identifiera votre entreprise.

Conclusion

L’élément de base de toute identité d’entreprise est le logo de l’entreprise. Un logo bien conçu est souvent la véritable marque de fabrique d’une entreprise, ce qui peut contribuer à la popularité des produits ou services qui y sont associés. De plus, un logo bien conçu peut être incorporé de manière très simple et professionnelle dans les cartes de visite de l’entreprise ou dans d’autres produits tels que les dossiers d’offre. Si vous ne voulez pas vous démarquer de la concurrence, utilisez le générateur de logo AI et créez votre logo unique.