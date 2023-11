Comment contourner FRP Samsung en 1 clic ?

La sécurité des smartphones est devenue une préoccupation majeure, c’est pour cela que les fabricants proposent des fonctionnalités avancées visant à protéger nos données personnelles. Cependant, il arrive parfois que nous nous retrouvions dans l’embarras à cause de ces mesures comme un oubli d’identifiant. C’est dans ces moments délicats que la connaissance de techniques efficaces devient cruciale. Dans cet article, nous explorerons une méthode permettant de contourner le FRP (Factory Reset Protection) des smartphones Samsung en un seul clic. Découvrez comment, très simplement, vous pouvez regagner l’accès à votre smartphone Samsung sans compromettre votre sécurité.

Qu’est-ce que le FRP sur les appareils Samsung ?

Le FRP, ou Factory Reset Protection, est une fonctionnalité de sécurité introduite par Samsung (et d’autres fabricants de smartphones) pour protéger les données personnelles des utilisateurs en cas de perte, de vol ou de réinitialisation d’usine. L’objectif principal du FRP est d’empêcher l’accès non autorisé à un appareil après une réinitialisation totale.

Lorsque le FRP est activé sur un appareil Samsung, il lie l’appareil à un compte Google spécifique. Ainsi, après une réinitialisation d’usine, l’utilisateur doit fournir les informations d’identification du compte Google associé à l’appareil pour le déverrouiller. Cette mesure de sécurité supplémentaire vise à dissuader les voleurs potentiels en rendant plus difficile l’utilisation d’un téléphone volé.

Est-il possible de contourner FRP Samsung gratuitement ?

Le contournement du FRP (Factory Reset Protection) sur un smartphone Samsung sans les informations d’identification du compte Google associé peut être complexe et est généralement contre les politiques de sécurité d’Android. Des méthodes non officielles gratuites peuvent être risquées et peuvent compromettre la sécurité de votre appareil. Oui, parfois il est possible de contourner FRP Samsung gratuitement, mais cela ne fonctionne pas toujours, surtout si votre téléphone Samsung tourne sous une version récente d’Android.

Comment contourner FRP Samsung en 1 clic ?

Afin de contourner FRP Samsung en 1 clic, vous aurez besoin d’un outil tiers comme DroidKit. Ce logiciel est l’un des meilleurs lorsqu’il s’agit du contournement FRP des téléphones Samsung. D’abord, il est compatible avec tous les appareils Samsung qui tournent sous Android 6 à 13. Ensuite, vous pouvez utiliser DroidKit sur votre PC Windows comme sur votre Mac. En outre, l’outil offre une interface conviviale et est très facile à utiliser. Enfin, DroidKit est efficace et le résultat du contournement est garanti.

Voici donc comment utiliser DroidKit pour contourner FRP Samsung en 1 clic seulement :

Avant tout, veuillez installer DroidKit sur votre ordinateur puis lancez-le.

Ensuite, sélectionnez Contournement FRP.

Après cela, appuyez sur Commencer.

Ensuite, connectez votre téléphone Samsung au PC/Mac via le mode de récupération en suivant les captures d’écrans affichées sur DroidKit.

Une fois connecté en mode de récupération, appuyez sur Suivant puis sélectionnez la version Android de votre téléphone Samsung et appuyez sur Suivant.

Enfin, le contournement commencera automatiquement, patientez un moment et vous n’aurez plus à introduire les identifiants Google pour utiliser votre Samsung.

Comment contourner FRP Samsung sans PC

Si vous souhaitez contourner FRP Samsung sans PC, il existe une méthode, cependant elle ne fonctionne pas sur tous les téléphones Samsung. Vous pouvez utiliser cette méthode sur les Galaxy A21 et A21S. Ainsi, la procédure est très longue car vous allez passer par plusieurs étapes afin de contourner FRP Samsung. Voici comment faire :

Pour commencer, allumez votre téléphone Samsung et allez à la page de vérification du compte Google.

Ensuite, appuyez sur les boutons volumes+ et volume- en même temps durant 5 secondes afin d’accéder à Talkback.

Après cela, dites « Bonjour Google » puis dites « Lancez YouTube ».

Maintenant allez dans les paramètres de YouTube puis sélectionnez « Politique de confidentialité Google. »

En outre, le navigateur web sera lancé, faites entrer cette adresse : « www.fixfirmware.com/apk » puis téléchargez iOS Launcher New.

Une fois iOS Launcher installé, lancez-le et accédez aux paramètres de votre Samsung.

Allez sur Paramètres > Accessibilité > Interactions et dextérité et activez le « Menu Assistant ».

Enfin, en utilisant ce menu, vous pouvez configurer votre appareil comme vous le souhaitez et vous pouvez même supprimer le compte Google à partir des paramètres.

Contourner FRP Samsung avec applications

Par ailleurs, il existe différentes applications permettant de contourner FRP Samsung. Cependant, ces applications ne sont pas compatibles avec tous les appareils Samsung et surtout ceux qui tournent sous la dernière version Android. Voici une liste d’applications que vous pouvez utiliser pour contourner FRP Samsung :

Free Bypass APK

Octoplus FRP Tool

Samsung FRP Helper

FRP Lock Google Verification Bypass Tool

D&G Unlocker tool

Conclusion

Pour conclure, il existe de nombreuses méthodes permettant de contourner FRP Samsung. Cependant, la majorité de ces méthodes sont difficiles à utiliser ainsi qu’elles ne sont pas compatibles avec tous les appareils Samsung. Si vous souhaitez contourner FRP Samsung en 1 clic, vous devez utiliser DroidKit. Ainsi, cet outil est compatible avec la majorité des téléphones Samsung.

N’hésitez pas à partager ce guide s’il vous a aidé à contourner FRP Samsung en 1 clic.