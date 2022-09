Comment consulter les Stories Instagram anonymement ?

Activez le mode avion sur votre smartphone

Il existe une méthode très pratique pour consulter les publications d’un membre en toute discrétion. Cette technique un peu “geek” consiste tout simplement à consulter le profil d’un compte Instagram afin que l’application précharge automatiquement sur votre appareil ses publications les plus récentes. Ensuite, il ne vous restera plus qu’à activer le mode avion de votre téléphone avant de pouvoir cliquer sur l’une des publications et de pouvoir ainsi la consulter tranquillement en ayant l’assurance que le propriétaire du compte n’aura jamais connaissance de votre activité sur son compte Instagram !

Pour exploiter cette fonctionnalité, il vous suffit de cliquer sur le profil d’un utilisateur dans l’application Instagram, puis d’activer le mode avion sur votre téléphone avant de cliquer sur les stories que vous souhaitez consulter.

Espionnez les publications d’un compte via Insta Stories

Insta Stories est un service gratuit de consultation anonyme de profils Instagram publics. Le fonctionnement de la plateforme est simple. Il vous suffit de saisir le nom d’un utilisateur dans la barre du moteur de recherche afin d’accéder aux publications de l’utilisateur, ainsi qu’à diverses informations comme les émissions en direct, les avis ou les abonnés d’un compte. Le site ne fonctionne par contre qu’avec les profils publics. Il est aussi possible de télécharger les publications directement sur votre appareil (PC, mobile, tablette).

La solution basique : la création d’un compte fictif !

C’est sans doute la solution la plus simple et la plus rapide pour consulter, de façon anonyme, les histoires d’un compte Instagram. Il vous suffit tout simplement d’ajouter un compte sur Instagram et de passer de l’un à l’autre à chaque fois que vous souhaitez consulter les publications d’un utilisateur sans qu’il ne soit au courant !