Comment bien choisir sa tablette Android en 2023 ?

Les qualités d’une bonne tablette Android peuvent varier en fonction des besoins et des préférences de chaque utilisateur. Dans un premier temps nous vous conseillons d’éviter les « tablettes de supermarché ». Généralement autour des 80 ou 100 €, elles valent bien moins que ça. Certes le prix est tentant, mais tout le reste est à jeter : finition, batterie, caméra, écran, etc. Même si votre budget est serré, vous pourrez trouver bien mieux en sacrifiant quelques dizaines d’euros supplémentaires. Il n’est pas nécessaire de casser son PEL pour s’offrir une tablette Android !

L’élément le plus important : l’écran

Commençons par la taille de l’appareil. On ne prendra pas la même diagonale en fonction de l’utilisation qu’on aura de la tablette. Voulez-vous une tablette pour vos loisirs (jeux, Netflix, etc.) ou pour travailler (graphisme, présentation à des clients, prise de commande) ? De nos jours, on trouve même des tablettes blindées et étanches pour les chantiers ou les activités d’extérieur. Bien sûr la taille de la tablette va déterminer son poids et la taille de son écran.

En parlant d’écran justement, il s’agit d’un des éléments les plus importants d’une tablette. Recherchez une définition élevée (FHD+ minimum), une reproduction des couleurs fidèle, de bons angles de vision, un bon taux de rafraîchissement (au moins 90 Hz). Préférez la technologie OLED à l’IPS et si possible allez en magasin pour tester de vos propres yeux.

Rappelez-vous : si l’écran n’est pas bon, tout le reste sera médiocre.

Puissance et autonomie

Pour regarder des films ou des séries, pas besoin de prendre un appareil équipé du dernier processeur. Même si un bon binôme SoC+RAM permet de s’assurer une meilleure durée de vie et un confort d’utilisation, acheter une tablette à 800 € pour « binge watcher » Walking Dead sous la couette n’a pas trop de sens. Si vous devez travailler avec des applications exigeantes ou si vous devez utiliser votre tablette comme un ordinateur avec stylet et clavier, c’est une autre paire de manches. Les tablettes haut de gamme comme la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra avec son écran AMOLED, sa puce Snapdragon 8 Gen 2, ses 16 Go de RAM et son stockage de 1 To coûte la bagatelle de 1749 €. Pas vraiment l’appareil qu’on achète pour jouer à Candy Crush…

L’autonomie est aussi un élément à prendre en considération. Il n’y a rien de plus pénible qu’une tablette qu’on doit recharger tous les jours. Pas facile de conseiller une puissance déterminée puisque la consommation va aussi dépendre de la taille de l’écran, de sa luminosité, de la puissance du processeur. Pour vous aider, pas de solution miracle, il faudra vous aider des différents tests publiés sur les sites spécialisés.

OS et photographie

Le système d’exploitation est aussi important. Android 13 est le système le plus récent (même si Android 14 sort bientôt), mais vous pouvez très bien acheter un appareil sous Android 12. Si c’est une marque connue comme Xiaomi ou Samsung, elle proposera forcément des mises à jour pendant 2 ou 3 ans. Inimaginable avec une tablette de supermarché à 80 € qui restera bloquée à Android 10 jusqu’en 2028…Si elle ne tombe pas en miette d’ici là.

Un point important que nous avons oublié de mentionner : la qualité des optiques photo. Certes on ne prend pas souvent des photos avec sa tablette – même si les enfants aiment bien s’amuser avec – mais ce point est à prendre en considération si vous désirez utiliser la tablette pour faire des visioconférences ou faire coucou à papy et mamy. Là encore, il faudra s’appuyer sur les articles de presse même si nous pouvons quand même vous donner quelques tuyaux. La partie « photo » est celle qui est sacrifiée par les petits fabricants comme Teclast, N-One ou BMAX. C’est un point sur lequel les marques connues comme Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo ou OnePus seront bien plus attentives. Si vous payez votre tablette plus de 250 €, il y a peu de chance que ce point soit négligé.

Connectivité, stockage et son

Autre point à vérifier : la connectivité. Toutes les tablettes proposent le Bluetooth ou le WiFi, mais qu’en est-il de la version de ces technologies embarquées ? Si vous avez une box ou un routeur compatible WiFi 6, faites en sorte que la tablette le soit aussi ! Vous avez besoin d’une tablette connectée en toute circonstance ? Certains appareils sont compatibles 4G et même 5G : il suffit d’y insérer une carte SIM ! Poursuivons avec le stockage. La quantité de mémoire interne est importante pour stocker des applications, des fichiers et des photos ou vidéos. Recherchez également la possibilité d’étendre le stockage à l’aide de cartes microSD. Si vous prévoyez de regarder des vidéos ou d’écouter de la musique sur la tablette, la qualité des haut-parleurs et de l’audio en général est importante : préférez le son stéréo et la technologie Dolby Atmos !

Le juste prix…

Enfin, le prix est évidemment un facteur à prendre en compte. Si vous voulez le top du top sur tous ces points, n’espérez pas avoir un appareil à moins de 800 €. Pour un usage récréatif, les tablettes à moins de 150 € sont à proscrire, même si on tombe parfois sur bonnes affaires au moment des soldes. Pour un usage « familial », la gamme des Galaxy Tab A est très intéressante avec des tarifs entre 180 € et 280 €. Chez Xiaomi, on trouve aussi de bons appareils avec le Pad 6 par exemple qui propose un clavier et un stylet pour moins de 400 €. Encore une fois, n’hésitez pas à comparer les caractéristiques et les prix pour faire votre choix…