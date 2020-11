Les box TV sont des produits récents, il peut donc être difficile de faire un choix au moment de procéder à leur achat. Nous vous proposons donc dans cet article un petit guide sur comment bien choisir sa box Internet Android TV.

Si vous ne vous y connaissez pas en charabia électronique ou que vous n’avez pas le temps d’écumer les diverses offres du marché, pensez à vous référer à un comparateur.

Utiliser un comparateur de box Internet

Les box Internet des FAI (SFR, Bouygues, Free, Orange, etc.) sont fournies avec un décodeur TV à mettre dans votre salon pour obtenir les chaînes de télévision et même parfois faire office de media center. Certaines sont aussi compatibles avec le système Android TV. Avant d’acheter un produit supplémentaire, et éviter de passer de longues heures à chercher la meilleure box au meilleur prix, il est plus simple et plus sûr de recourir à un comparateur de box Internet. Afin de vous proposer la meilleure solution, il compare les box Internet disponibles sur le marché selon plusieurs caractéristiques :

le type de connexion (ADSL, fibre) ;

les options téléphone (fixe, mobile, illimité, etc.) ;

les options TV (Android TV, media center) ;

le coût.

Il vous est même possible de bénéficier, auprès de ce genre de prestataires de services, d’offres exclusives comme la vente privée d’une box Internet à 9,99 €/mois.

Par contre, si vous êtes déjà satisfait de votre FAI et que vous ne recherchez qu’une box Android TV, voici quelques critères de sélection.

Choisir soi-même sa box selon certains critères

La liste de ces critères n’est pas exhaustive, mais en voici quelques-uns, mais avant toute chose, il faut bien faire la différence entre les systèmes Android et Android TV…

La connectique

Selon l’utilisation que vous comptez faire de votre box Android TV, vous aurez des besoins de connectiques différents. Pour regarder vos films et séries sur votre écran, vous aurez besoin d’un port HDMI. Mais il existe différentes normes HDMI et différents codecs. Le plus simple est d’opter pour la norme HDMI 2.0 puisque la 1.4 ne permet pas d’afficher certains formats vidéo et reste incompatible avec les vidéos en 4K à 60 fps.

L’utilisation d’un home cinéma peut nécessiter l’utilisation d’une prise optique TOSLINK. Il faudra penser à contrôler cela au moment de l’achat si vous êtes mélomane et si votre installation le permet. Enfin, si vous comptez brancher de façon régulière un disque dur externe, une manette ou une clé USB à votre box Android TV, plus il y a de ports USB accessibles sur le modèle et mieux c’est. Notez que le Bluetooth est aussi pratique pour connecter une manette sans fil ou envoyer des fichiers depuis votre smartphone, même si les box Android TV sont de base compatibles avec Chromecast et permettent donc un partage rapide des photos. En dehors de la connectique, pensez également à vérifier la mémoire vive de votre box Android TV…

La mémoire vive

À l’instar de votre ordinateur ou encore de votre smartphone, les box Internet Android TV disposent d’une quantité définie de RAM ou mémoire vive. C’est elle qui stocke les données que traite le processeur en temps réel. La seule différence avec un PC c’est que vous ne pourrez pas en ajouter. Autant tout de suite choisir un appareil performant. De façon générale, 2 Go de mémoire vive suffisent pour le bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités : Netflix, jeux vidéo, YouTube, Google Play Store, Disney+, Canal+ ou votre bouquet sportif (RMC Sport, BeIN, Téléfoot), etc.

Xiaomi Mi Box S : la reine des box Android TV

Il existe quantité de box Android ou Android TV sur le marché, mais nous vous avons sélectionné celle qui fait figure d’incontournable sur ce secteur. Il s’agit de la Mi Box S de Xiaomi qui fonctionne sous Android TV. Polyvalente, cette box a fait ses preuves et ne coûte actuellement que 56 € chez Gearbest .

Compatible Chromecast, 4K et proposant un port HDMI 2.0, le WiFi Dual Band de 5ème génération, le Bluetooth 4.2 et d’un port USB pour mettre un disque dur ou une clé USB, cette petite box discrète permet de récupérer le contenu de vos appareils sur le réseau pour les afficher sur votre TV, mais vous aurez aussi à disposition le Google Play Store pour jouer et ajouter des applications (Netflix, Kodi, YouTube, Google Drive, Molotov, etc.) Côté performances, l’appareil est doté d’un processeur 4 cœurs Cortex-A53 cadencés à 2 GHz et de 2 Go de RAM. Cerise sur le gâteau, la télécommande dispose d’un micro pour piloter la box à la voix.

Pourquoi conseillons-nous la Xiaomi Mi Box S ?