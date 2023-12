Comment annuler une commande Amazon et se faire rembourser ?

C’est bientôt Noël et vous avez fait une bêtise en commandant sur Amazon le cadeau que mamy a déjà acheté ? Pas grave, il est possible d’annuler la commande ! On vous explique tout…

En cette période de fêtes, c’est un peu la course aux cadeaux et il arrive parfois qu’on regrette un achat fait à la va-vite sur une plate-forme d’achat en ligne comme Amazon. Cadeaux achetés en double, prix finalement trop cher, etc. Si vous venez de commander un objet sur Amazon, il n’est pas trop tard pour annuler la commande, même si vous avez déjà payé ! Il faudra cependant vous dépêcher d’agir, car si votre colis est déjà parti, vous ne pourrez plus l’annuler. Sachez cependant qu’il est tout à fait possible de retourner votre objet une fois qu’il est reçu…

Vite ! Annulez la commande !

Sur l’application Amazon, allez dans le menu avec les trois barres horizontales en bas à droite. Sélectionnez Vos commandes dans Vos raccourcis. Il suffit ensuite de sélectionner l’article que vous désirez annuler et de choisir Annuler la commande. Sur cette nouvelle page, vous pouvez sélectionner un Motif d’annulation, mais cela reste facultatif. Pour finir, faites Annuler les articles cochés pour valider l’annulation. Si votre compte est déjà prélevé, vous serez remboursé, mais la plupart du temps Amazon est très rapide. C’est à la fois une très bonne chose pour vous, mais il faudra se dépêcher pour annuler la commande avant qu’elle ne soit expédiée.

Si vous recevez votre colis et que vous n’en voulez pas, il est possible de le retourner dans son emballage d’origine sous 30 jours. Pour faire la démarche, il suffit de retourner dans Vos commandes…