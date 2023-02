Comment Android 14 va transformer votre téléphone en webcam

Lors de la présentation d’iOS 16, Apple avait surpris son monde avec la fonctionnalité « Appareil photo continuité ». Il s’agissait tout simplement de se servir de son iPhone comme d’une webcam sur son Mac. Rien de très ingénieux, mais pourquoi pas ? Dernièrement, le spécialiste du système Mishaal Rahman a trouvé dans le code du système une commande qui évoque une fonctionnalité similaire et qui pourrait faire son apparition dans le prochain « Upside Down Cake », le nom de code d’Android 14.

DeviceAsWebcam permettrait donc à tous les appareils qui acceptent la norme UVC (USB Video Class) d’envoyer un flux vidéo vers un autre appareil comme un PC. Si vous n’avez pas un smartphone qui date de plus de 3 ans, il y a de forte chance que vous puissiez en profiter. C’est d’ailleurs déjà le cas puisqu’il est tout à fait possible de faire la même chose avec une application additionnelle comme Camo ou DroidCam.

La future fonctionnalité serait tout simplement intégrée au système avec Android 14…

Android is adding a new "DeviceAsWebcam" service that "turns an android device into a

webcam." Specifically, Android devices that support the standard UVC (USB video class) gadget mode will be able to send video data that hosts can read from /dev/video* nodes. pic.twitter.com/oOgIqr1KkE

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 2, 2023