Coinbase entre en bourse : le Bitcoin risque de battre un nouveau record

Alors que le Bitcoin a encore passé la barre des 60 000$ pour se rapprocher de son plus haut niveau, une actualité va sans doute le faire montrer encore d’un cran : l’entrée en bourse de Coinbase, le plus gros site d’achat et de vente de cryptomonnaie au monde…

La cryptomonnaie effraie encore les banquiers à la ramasse ou les institutions politiques, mais elle intéresse de plus en plus de «gros» du monde de la finance : PayPal, Visa, Morgan Stanley, Black Rock, etc. La prochaine étape dans cette dédiabolisation ? L’entrée de Coinbase au NASDAQ, l’indice boursier américain des nouvelles technologies. Coinbase va donc se retrouver au côté de Apple, Google (Alphabet), Microsoft, Intel, Amazon et Netflix. Rien que ça.

Coinbase : une croissance constante depuis 2012

Mais qu’est-ce que Coinbase ? Basé à San Francisco et créé en 2012, Coinbase est le plus gros site de vente, d’achat et de détention de cryptomonnaies au monde. Évaluée à plus de 100 milliards de dollars, c’est une société très saine : elle ne perd pas d’argent (elle en gagne même beaucoup alors que c’est loin d’être le cas de toutes les sociétés côtés) et ses créateurs sont toujours propriétaires de la moitié des actions malgré les hauts et les bas qu’a connu le marché des cryptos en 9 ans. Vous vous souvenez quand Tesla a acheté un milliard et demi de Bitcoin ? Ils sont passés par Coinbase. Cela en dit long sur le sérieux de la plate-forme.

Le 14 avril, le grand départ

Ce mercredi 14 avril est un grand jour pour la société puisqu’elle rentre en bourse par un processus de listing direct. Le titre devrait entrer aux environs de 500 $ (peut-être moins). C’est un très bon moment pour faire son entrée dans la cour des grands : le Bitcoin est au plus haut (61 222 $ samedi dernier), tout le monde ne parle que de cryptomonnaies, les gens ont de moins en moins peur d’investir et ils voient le Bitcoin ou l’Ethereum comme une sorte de valeur refuge, loin du système bancaire.

On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, non ? Peut-être est-ce le moment d’acheter des actions Coinbase ou du Bitcoin ! L’entrée en bourse de Coinbase va forcément faire grimper le Bitcoin. Et la bonne santé des cryptomonnaies ne peut qu’être bénéfique à l’action Coinbase. C’est « win-win positif » comme disent les imbéciles des écoles de commerce !

Achetez des actions Coinbase… ou du Bitcoin !

Pour acheter des actions Coinbase, il faut normalement ouvrir un PEA (Plan d’Épargne en Action) auprès de votre banque puis demander à votre banquier de passer un ordre pour vous. Entre le temps de réaction de votre banquier, les taux de conversion pas vraiment à votre avantage et les frais supplémentaires (il s’agit d’une action américaine, vous serez donc «taxé»), il serait plus sage de passer par un autre acteur comme eToro. Ouvrez un compte, envoyez la photo d’une pièce d’identité, virez vos fonds, achetez vos actions (Marchés>Technologie). C’est rapide.

Vous n’avez pas envie d’acheter des actions ou vous préférez attendre de voir ce que le titre va donner ? Peut-être serez-vous plus enclin à acheter du Bitcoin, de l’Ethereum ou du Cardano (celle-ci fait beaucoup parler d’elle en ce moment) ? Certes vous pouvez l’acheter sur Coinbase, mais nous vous conseillons le français Coinhouse. Présent sur ce marché depuis 2014, la compagnie propose le même genre de service que le géant américain.