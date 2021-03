Coddy, le nouvel escape game urbain arrive dans ta ville !

Un escape game dans une ville, ça va m’apporter quoi ?

L’objectif principal est de jouer, s’amuser et se challenger pour finir son escape game dans les temps. La mission de Coddy est d’associer deux aspects, le tourisme et le jeu, pour te faire vivre une expérience unique. L’escape game urbain est également une occasion de découvrir un lieu jamais visité ou que l’on connaît, mais que l’on n’a jamais bien regardé. Il s’agit d’explorer une ville autrement!

Qui est Coddy ?

C’est une start-up qui a commencé ses activités avec 20 jeux en Belgique. Depuis, Coddy s’est agrandi et possède des jeux à travers la Belgique, la France, le Luxembourg, le Portugal et bientôt dans d’autres pays. L’escape game à Bruxelles possède déjà 6 thèmes de jeux d’évasion. Impressionnant non ?!



Un escape game est-il à la portée de tout le monde ?

Le jeu s’adresse à tout type de public. Pas besoin d’avoir fait plusieurs escape games auparavant pour pouvoir y jouer. Le jeu convient pour une activité familiale, une activité entre amis ou pour une sortie en amoureux.

Comment y jouer ?

C’est très simple : télécharge l’application Coddy via ton appstore, visite le site www.coddygames.com pour choisir la ville et le jeu de ton choix, mais aussi le type d’équipe (duo ou team – jusqu’à 6 personnes). Une fois acheté, tu recevras ton code de jeu par mail à entrer dans l’app pour commencer ta partie. Le code est valable 365 jours.