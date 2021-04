Clubhouse, l’appli de chat audio débarque sur Android en mai

La popularité de Clubhouse n’en finit plus de grandir. Seulement, le réseau social est depuis son lancement uniquement disponible pour les utilisateurs iPhone. Cette absence sur la plateforme mobile de Google à d’ailleurs donné de mauvaises idées aux hackers. Souvenez-vous, en mars dernier, des personnes malveillantes déployaient un malware qui promettait de pouvoir utiliser Clubhouse sur Android.

Pour rappel, l’application de chat audio nécessite une invitation afin de pouvoir être utilisée. Il n’est pas étonnant que Clubhouse ait été déployée en premier lieu sur iOS. Pour tester leur popularité auprès des utilisateurs, les développeurs privilégient la plateforme d’Apple au détriment de celle de Google. Au grand dam des utilisateurs Android.

Dans un tweet en date du 11 avril, le développeur Morgan Evetts annonçait que Mopewa, une autre développeuse Clubhouse avait commencé à travailler sur la version Android. « Mopewa travaille sur l’application Android Clubhouse depuis environ six semaines maintenant. Cela se passe bien. Date de sortie approximative : mai »

Mopewa has been working on the Clubhouse Android app for around six weeks now, and it’s coming on nicely

Rough release date: May https://t.co/jI63NPw2Od

— Morgan Evetts (@morqon) April 11, 2021