Classement mondial : le top des applis les plus populaires !

Ah, nos applications, on les aime tellement ! Certaines sont plus courtisées que d’autres et on découvre enfin les plébiscitées de l’année 2022.

Dès le 1er janvier passé, on adore découvrir les classements de l’année passée. Des classements de quoi ? De tout et n’importe quoi, mais certains sont plus intéressants que d’autres, comme celui qui nous dévoile l’opérateur ayant la pire 5G du marché par exemple. Adorateurs de vos smartphones, voici pour vous la liste des applications les plus en vue en 2022.

Comment est réalisé ce classement ?

C’est la tradition et le site Apptopia a en effet dévoilé la liste tant attendue des applications les plus téléchargées entre le 1er janvier et le 20 décembre 2022. Elle ne prend en compte que les nouveaux téléchargements et, si vous avez re-téléchargé une app que vous possédiez déjà, elle n’apparaît pas dans le décompte. Enfin, elle combine les chiffres mondiaux d’iOS et du Google Play Store. Seuls les téléchargements du Play Store enregistrés en Chine ne sont pas comptabilisés. Il faut dire que les chinois ont une marché « à part » en ce qui concerne les applis : certaines applis occidentales ne sont pas disponibles tandis que les productions locales ont la cote. Avec plus d’un milliard d’âmes, le classement aurait été un peu faussé.

For the 3rd year in a row, @TikTok was the most downloaded app across the globe. Welcome in to our 6th annual worldwide and U.S. download leader charts, the full year scoreboard of the most in-demand apps on the planet: https://t.co/u2m5R2uezE pic.twitter.com/YwJiFPgKdY — Apptopia (@Apptopia) January 4, 2023

Du changement dans le Top 10

Comme l’année dernière, c’est bien TikTok qui se retrouve au sommet avec plus de 628 millions de nouvelles installations. Et comme l’année dernière, son dauphin n’est autre qu’Instagram avec 548 millions de téléchargements. À la troisième place, c’est une surprise avec l’arrivée de WhatsApp (424 millions) qui pique la dernière marche du podium à Facebook (298 millions) qui la trustait l’année dernière et qui finit 2022 à la huitième. Cap Cut, le logiciel de montage vidéo, gagne 5 places et se retrouve en 2022 à la quatrième. Snapchat et Telegram font de la résistance avec respectivement 330 et 310 millions d’installations. Alors qu’aucun jeu n’était dans le Top 10 l’année dernière, on en découvre deux pour 2022 : Subway Surfers (7ème avec 304 millions) et Stumble Guy (9ème avec 254 millions). Confirmant sa dixième place de 2021, Spotify peut se vanter d’avoir conquis 238 millions de smartphones de plus en un tour de calendrier.

Plus de classements par catégories à retrouver sur le site d’Apptopia. (jeux, shopping, voyage, location, divertissement, réseaux sociaux, finance, etc.)