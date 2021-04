Clash of Clans : 3 nouveaux jeux débarquent sur mobile

Supercell, l’équipe de développement à l’origine du jeu mobile Clash of Clans annonce l’arrivé de trois nouveaux titres. Encore au stade de développement, ces trois nouveaux jeux viennent enrichir l’univers de Clash. Objectif : proposer des expériences inédites et attirer un nouveau public afin d’agrandir la communauté existante.

Clash of Clans : trois nouveautés en développement

Le studio développement finlandais Supercell annonce l’arrivé prochaine de trois nouvelles productions Clash. Après le succès des titres comme Clash of Clans et Clash Royale, ces titres devraient essentiellement se dérouler dans l’univers de Clash. C’est une vidéo YouTube mise en ligne le 2 avril 2021 dévoilant les nouveaux titres que l’on peut découvrir quelques images des nouveaux jeux.

►Clash Quest

Clash Quest est un nouveau jeu d’aventure, de voyage et de stratégie. Le joueur pourra créer des combos dynamiques avec ses troupes afin de venir à bout d’ennemis et de boss colossaux. Il devra construire sa propre armée avec des personnages familiers de l’univers. Ces derniers seront déblocables au fur et à mesure de la progression dans le jeu. La quête d’aventure se déroulera dans de nouvelles îles de l’univers de Clash.

►Clash Mini

Dans Clash Mini, jeu de stratégie développé par Supercell Shanghai, les joueurs sont invités à positionner leurs personnages de Clash préférés pour les regarder prendre vie et se lancer au combat. Les batailles seront automatisées et le joueur n’a pour seule décision que le choix des personnages de l’univers de Clash qui s’affronteront. Il se veut stratégique et accessible.

►Clash Heros

Clash Heroes, également développé par Supercell Shanghai, permettra au joueur d’explorer de façon inédite le monde de Clash. Les joueurs pourront faire voyager leurs personnages préférés dans des terres inconnues, et leur faire accomplir des quêtes épiques afin de les faire évoluer en héros légendaires.

Ce jeu d’aventure et d’action permettra les combats en temps réel. Grâce au moteur Unreal Engine, les modes de jeux seront très variés avec la possibilité de jouer en solo, mais aussi en coopération. Clash Heroes semble donc être le titre le plus ambitieux des trois annoncés. Ce dernier apportant une expérience bien plus personnalisée que Clash Mini ou Clash Quest.

Enfin, si vous attendez avec impatience ces nouveaux jeux Clash, sachez que vous pouvez être avertis de leur disponibilité. Il vous suffit de vous inscrire sur le site officiel de Clash en laissant votre adresse e-mail. De cette façon, un message vous parviendra lorsqu’ils seront disponible au téléchargement. Les développeurs précisent malgré leur enthousiasme qu’il n’est pas garanti que ces nouveaux titres voient le jour.

« Nous avons hâte de partager ces nouveaux jeux Clash avec vous, mais ils sont actuellement en développement et nous travaillons dur pour en faire des jeux fantastiques. Comme pour tous nos jeux en développement, il est tout à fait possible qu’ils soient abandonnés s’ils n’atteignent pas le niveau de qualité que nous nous sommes fixé pour notre communauté et notre compagnie. »