WhatsApp : c’est la fin pour les anciens iPhone et iPad !

WhatsApp, l’une des applications de messagerie les plus populaires ces dernières années annonce la fin du support de certains appareils Apple. Ainsi, les iPhone et iPad tournant sous iOS 9 devraient dans un avenir proche ne plus être en mesure de faire fonctionner l’application.

WABetainfo, un site spécialisé dans tout ce qui touche aux application de messagerie à récemment découvert que iOS 9 n’était plus pris en charge par WhatsApp. Concrètement, la dernière version stable de l’application prendrait en charge les appareils Apple tournant sous iOS 10, laissant ainsi sur la paille ceux disposant de iOS 9. Le tweet faisant part du rapport :

WhatsApp Messenger beta 2.21.50 drops the support for iOS 9. The FAQ hasn't been updated yet. https://t.co/3bpOuq0jvp https://t.co/QMM7AkVY7U — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 5, 2021

WhatsApp : fin du support pour les anciens iPhone

Pour rappel, la mise à jour iOS 10 a été déployée fin 2016. Si WhatsApp est déjà installée sur votre iPhone, et que votre appareil tourne sous iOS 9, vous pouvez continuer à l’utiliser. Cela dit, il se pourrait qu’avec le temps, certaines fonctionnalités ne puissent plus fonctionner correctement. Voici la liste des appareils obsolètes aux yeux de WhatsApp :

iPhone 4s

iPad 2 et 3

iPad mini 1

iPod touch 5G

Dans la catégorie de la FAQ dédiée aux appareils compatibles avec son application (par ailleurs non mise à jour…), WhatsApp se contente du message suivant : “Pour une expérience optimale, nous vous recommandons d’utiliser la version d’iOS la plus récente disponible pour votre téléphone. Veuillez consulter le site de l’assistance d’Apple pour en savoir plus sur la mise à jour logicielle de votre iPhone”. Merci Captain Obvious !

Si vous faites parti des personnes ayant un iPhone 5/5c/5s, un iPhone 6 (Plus) ou un iPhone 6s (Plus) sous iOS 9, nous vous recommandons vivement d’installer la dernière mise à jour WhatApp dès à présent.

WhatsApp ayant l’habitude d’abandonner le support des appareils les plus anciens tous les 1er janvier, il se peut que ce changement ne prenne effet qu’en 2022. WhatsApp ne devrait donc plus à terme fonctionner de façon optimale sur les iPhone qui embarquent une version antérieure à iOS 9 mais aussi sur les smartphones Android tournants sous Android 4.0.2 (ou une version précédente).

Avez-vous un de ces appareils ? Si oui, avez-vous récemment observer des changements ou perdu certaines fonctionnalités de l'application WhatsApp ? N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur la question dans la section des commentaires. Enfin, si vous cherchez une alternative, vous pouvez également facilement migrer de WhatsApp vers Signal, un service de messagerie bien plus respectueux de votre vie privée.

Source : Phonandroid