Civilization VI gratuit en avril sur PS4 et PS5 ?

Civilization VI téléchargeable gratuitement en avril ?

Civilization VI pourrait faire partie des jeux gratuits PS Plus offerts par Sony sur PS4 et PS5. C’est ce que laisse entendre une fuite sur Reddit relayée par l’utilisateur « u/Haas-bioroid-AoT ». Ce dernier a partagé une capture d’écran du PlayStation Store japonais sur laquelle on peut clairement voir Civilization VI comme faisant partie des jeux offerts sur le store de Sony.

Erreur de la part de Sony ? Ce ne serait pas la première fois que cela arrive. Pour rappel, Civilization VI était accessible gratuitement le temps d’un week-end, du 25 au 29 mars 2021 pour les joueurs PC et consoles. Il est fort probable que Sony ait oublié de retirer le jeu du PlayStation Store. Nous serons quoiqu’il en soit fixés dans quelques jours puisque la liste officielle des jeux gratuits PS Plus d’avril 2021 devrait être révélée ce mercredi 31 mars par Sony. Voici un court résumé de Civilization VI :

« Créé à l’origine par le concepteur de légende Sid Meier, Civilization est un jeu de stratégie au tour par tour qui vous propose de tenter de bâtir un empire capable de résister au passage du temps. Explorez des territoires, étudiez des technologies, éliminez vos adversaires et affrontez les plus grands dirigeants de l’histoire pour bâtir la plus grande civilisation du monde connu. »

Les autres jeux PS Plus gratuits en avril 2021

Un autre titre très attendu dont la sortie est prévue le 6 avril sur PS5 n’est autre que Oddworld Soulstorm. Il devrait être gratuit seulement pour les joueurs PS5. Après avoir offert Ratchet & Clank en mars dernier, Sony proposera donc des nouveaux jeux gratuits sur le PS Plus pour le mois d’avril 2021. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du Play at Home, qui a pour objectif d’inciter les personnes à rester chez eux en cette période de restrictions.

Contrairement aux jeux gratuits offerts aux abonnés du PS Plus, ceux du Play At Home ne nécessitent pas d’abonnement payant. Une excellentet nouvelle donc pour les joueurs sur PS4 et PS5. Jusqu’au 23 avril, tous les joueurs abonnés PS Plus ou pas pourront donc télécharger gratuitement un grand nombre de jeux parmi lesquels : Abzû, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Witness.

Les jeux en réalité virtuelle (PSVR) seront aussi à l’honneur avec notamment Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper et Paper Beast. Les jeux PS Plus gratuits d’avril 2021 seront disponibles au téléchargement à partir du 6 avril 2021.