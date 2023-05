Citymapper gratuit : la fin de Google Maps ?

Le plus grand danger vient parfois de l’intérieur. Voilà un constat que pourrait faire Sundar Pichai, le CEO d’Alphabet, face au succès croissant de Citymapper. L’application est portée par Amat Yusuf, un ancien de Google, qui a réuni autour de lui pléthore d’anciens techniciens de la branche Maps. La solution est devenue une référence du calcul d’itinéraires urbains dans plusieurs grandes villes du monde comme Londres, Tokyo, Berlin, mais aussi Lyon et Paris.

Une application complète maintenant gratuite

En France, Citymapper couvre plusieurs métropoles : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Nantes, Strasbourg et Toulouse. Jusqu’alors, l’application ne représentait pas une réelle menace pour Maps et Apple Plan ; en cause, des fonctionnalités réservées à ses abonnés premiums. Il fallait ainsi débourser jusqu’à 99,99€ par an pour accéder à la version complète de l’application. Mais, dans un communiqué du 28 avril, l’entreprise a annoncé un changement de stratégie majeur.

🎁We’ve got some great news! Our premium CLUB features are now FREE for everyone! Try them today for a faster, safer, and more convenient commute! Learn more:👇🏾 https://t.co/BnXCbXjb95 — Citymapper (@Citymapper) May 2, 2023

Quelles sont les fonctionnalités gratuites ?

Depuis une mise à jour déployée fin avril, Citymapper a donc rendu accessible gratuitement toutes ces fonctionnalités premium. Pour l’utilisateur, il est désormais possible de personnaliser son trajet en combinant plusieurs modes de transports, l’optimiser en fonction de la météo, mais aussi trier les propositions selon la vitesse ou le prix. Cerise sur le gâteau, l’application offre aussi un assistant vocal qui s’adapte au style de transport, de la marche au vélo en passant par les transports en commun.

Oui, l’application devient entièrement gratuite, mais cela se compense par des publicités embarquées dans ce Citymapper gratuit. Alors, pour éviter d’être pollué par des annonces intempestives, l’entreprise propose un forfait sans publicité à 1.49€ par mois. Logique.

Une menace pour Google maps ?

Avec ce déploiement de Citymapper gratuit, l’entreprise met donc fin à une longue phase de tests et vise dorénavant un plus large public. Ce véritable assistant de mobilité, pensé pour les trajets complexes en agglomération, dépasse largement les capacités de Google Maps et pourrait représenter à terme une réelle menace pour le géant californien.

Cependant, le déploiement de Citymapper est lent, principalement tourné vers les trajets intra-muros dans les grandes agglomérations. En 12 ans d’existence, l’application n’a pas engrangé beaucoup de nouvelles villes couvertes par ses services. Google Maps conserve ainsi un avantage en proposant une expérience plus généraliste, mais adaptée à tous les styles de déplacements, même en zone rurale.

Si vous souhaitez (et pouvez) tester ce Citymapper gratuit, l’application est disponible sur iOS et Android ; chaque version bénéficie de fonctionnalités uniques, pour une expérience de très haut niveau dans vos trajets !