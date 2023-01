Choqué par ChatGPT, l’empire Google lance une contre-attaque

Si l’Intelligence artificielle d’OpenAI n’est pas parfaite, elle n’en reste pas moins une démonstration bluffante des nouvelles possibilités en la matière. Ce sont des millions d’utilisateurs (le premier million est dépassé dès la première semaine de mise en ligne) qui viennent tester et challenger les capacités de ce robot.

Une actualité qui inquiète Larry Page et Sergey Brin, les cofondateurs de Google. À tel point qu’ils auraient repris de l’activité au sein de l’entreprise, pour déployer une stratégie de contre-mesures. Ce sont ainsi 20 outils conçus autour de l’IA qui devraient être dévoilés au Google I/0 2023 : génération d’images, montage vidéo, assistance au développement…. Autant de projets que le géant californien veut utiliser pour redevenir le leader de l’IA.

Le gros problème de ChatGPT pour Google, c’est qu’il remplit à la fois le rôle d’assistant vocal et de moteur de recherche. Il est encore limité, tant dans ses interactions que dans l’usage de sa base de données (arrêtée à 2021), mais son potentiel est déjà palpable par les utilisateurs. D’autant plus maintenant que Microsoft finance le projet à coup de milliards.

Microsoft has extended its partnership with OpenAI, announcing an additional “multiyear, multibillion-dollar” investment in the San Francisco artificial intelligence lab behind the experimental online chatbot ChatGPT. https://t.co/xeULqfZ3Ir

Alors Google mise sur Sparrow, un chatbot développé par DeepMind. Ce sont des habitués du domaine : AlphaGo, c’est eux, cette IA qui a battu l’un des meilleurs joueurs de Go, Lee Sedol. AlphaCode, c’est aussi eux, un robot qui sait écrire et corriger du code. Les voici donc avec un agent conversationnel proche du concept de ChatGPT : le robot est capable d’entretenir une conversation et d’apprendre à partir des échanges.

Cependant, Sparrow s’annonce différent. Déjà, dans les premiers éléments révélés par la firme de Mountain View, on note que le robot source ses réponses. Une manière de donner plus de crédit aux affirmations tout en prolongeant les recherches. Il s’agit d’une vraie force face à un ChatGPT de plus en plus soupçonné de raconter des balivernes.

Are you ready for a more 'grown up' version of ChatGPT?

Google are getting ready to release Sparrow.

Based on Google's Deep Mind AI, Sparrow may offer more safety for users and also references where it's getting the information from. Example 👇

Watch this space. pic.twitter.com/OE1siJc3Ut

— Dan Fitzpatrick (@DanFitzTweets) January 18, 2023