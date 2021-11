Chats vidéo : des astuces pour choisir une plate-forme de qualité

Vous souvenez-vous de l’époque où les communications en ligne se faisaient principalement par e-mail ? On dirait désormais qu’il s’agit d’un lointain passé. Après tout, des dizaines de formats de communication, des centaines de plates-formes et de services commodes pour discuter sont disponibles pour les internautes des temps modernes…

Nous pouvons échanger des messages écrits sur des chats et forums, discuter sur les réseaux sociaux populaires, échanger des messages et différents fichiers sur les messageries instantanées, mais aussi parler facilement grâce aux appels vidéo sur les chats Web.

Aujourd’hui, nous allons explorer plus en détails les chats vidéo. Il ne s’agit pas d’un nouveau format, mais ils se trouvent actuellement au sommet de leur popularité. En effet, la possibilité de chatter avec des inconnus, d’étendre son cercle d’amis et même de trouver l’âme sœur est fantastique, en particulier dans le contexte de la pandémie mondiale de coronavirus qui se poursuit encore.

Avant de nous intéresser aux chats roulettes les plus en vogue, nous te suggérons de commencer par un peu d’histoire.

Omegle, le premier chat roulette au monde

Omegle a été le tout premier chat roulette. Auparavant, il n’existait tout simplement aucune plate-forme de ce genre. Le site met en contact des utilisateurs complètement au hasard, leur permettant de discuter à propos de presque n’importe quel sujet.

Si vous connaissez ne serait-ce que quelques informations à propos de l’histoire d’Omegle, alors vous savez que le chat vidéo a été créé par un américain de 18 ans, Leif K-Brooks, et que le site a été lancé le 25 mars 2009. À l’origine, il s’agissait exclusivement d’un chat écrit, mais la fonctionnalité d’appel vidéo a été ajoutée par la suite.

Cependant, l’histoire d’Omegle comporte certains faits plus intéressants qui ne sont pas connus de tous.

Omegle a été mentionné pour la première fois sur Reddit. Leif K-Brooks a personnellement créé un thème « J’ai créé Omegle.com ». À partir de là, l’histoire du site a vraiment démarré.

Leif K-Brooks lui-même a déclaré que l’idée de créer Omegle lui est venue grâce à Reddit. Il a constaté que des inconnus discutaient activement de sujets qui les intéressaient et il a décidé de créer un site où l’on pourrait facilement trouver des personnes partageant cet état d’esprit dans le monde entier.

Le nom d’Omegle n’est pas non plus accidentel. À l’époque, Leif K-Brooks travaillait sur un autre projet qui rencontrait fréquemment des problèmes à cause d’un bug d’un service tiers. Le code d’erreur n’était pas documenté. Le jeune homme l’a ainsi baptisé « Code d’erreur Omega ». Par la suite, Omega s’est transformé en Omegle et c’est ainsi que le célèbre nom a été trouvé.

De façon intéressante, presque immédiatement après le lancement d’Omegle, Leif K-Brooks a déclaré dans un entretien que les revenus tirés du site lui suffisaient amplement. À cette époque, il était un étudiant tout à fait ordinaire. De plus, Leif K-Brooks a indiqué qu’il n’aurait probablement même pas à travailler après avoir fini ses études, Omegle générant suffisamment de revenus. Et les choses se sont passées ainsi, bien qu’il vaille la peine de mentionner que Leif K-Brooks travaille actuellement non seulement sur Omegle, mais aussi sur d’autres projets.

Omegle fonctionne-t-il aussi bien qu’il le semble sous tous les aspects ? Pas vraiment. Nous allons le voir dans la prochaine partie de cet article.

Exemples de sites intéressants

Avant de découvrir les sites similaires à Omegle populaires, essayons de comprendre pourquoi le premier chat roulette de l’histoire est aujourd’hui loin d’être le meilleur choix.

Tout d’abord, Omegle dispose d’une modération assez médiocre. C’est le cas depuis le lancement du site et la situation n’a toujours pas beaucoup évolué. De nombreux mineurs, exhibitionnistes, diffusions publicitaires et personnes aux comportements déplacés sont présents sur le chat.

Ensuite, encore maintenant, 12 ans après le lancement, Omegle ne propose toujours pas d’applications mobiles. Bien sûr, le site s’adapte aux écrans des smartphones et des tablettes, mais tout le monde n’a pas envie d’utiliser un navigateur Web pour chatter par vidéo.

Enfin, Omegle propose des fonctionnalités assez limitées par rapport à ses concurrents. On peut chercher des interlocuteurs en fonction de leurs centres d’intérêt, choisir la langue de communication, visiter la section sans modération ou se connecter au chat de son université. Mais la recherche de contacts par sexe ou par emplacement géographique exact n’est pas disponible, alors que d’autres sites proposent ces filtres depuis longtemps.

Omegle compte un public assez nombreux et actif. Entre 30 000 et 35 000 utilisateurs sont généralement connectés en même temps. Mais de nombreuses personnes préfèrent quand même utiliser des alternatives plus fonctionnelles, pratiques et sûres. D’ailleurs, il en existe un très grand nombre.

Chatrandom

Chatrandom est un chat roulette proposant une vaste gamme de fonctionnalités. On peut non seulement chatter avec des inconnus en tête-à-tête, mais aussi trouver des personnes partageant sa façon de penser dans des salles de chat thématiques. Il y a de nombreuses « salles » au choix : fun, liaison, flirt, musique, sports et ainsi de suite. Il existe également un chat séparé avec des filles, néanmoins il faut acheter un accès premium pour y accéder. Chatrandom propose une application mobile, mais utiliser le chat vidéo est pratique même depuis un smartphone.

Flingster

Flingster est un chat de sexe gratuit où il n’y a absolument aucune limite et où tu peux parler de sujets explicites, flirter et même t’essayer au sexe virtuel. D’ailleurs, il est tout à fait possible de trouver un couple pour un moment intime. Évidemment, seules les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent utiliser Flingster.

OmeTV

OmeTV est un chat vidéo anonyme, minimaliste et fonctionnel. Il propose des filtres pour choisir le sexe et l’emplacement des contacts et on peut activer la traduction automatique des messages pour discuter avec des étrangers de façon pratique. Comme ChatRandom, OmeTV propose des applications mobiles intuitives pour iOS et Android. C’est un excellent choix si on ne veut pas dépendre d’un ordinateur de bureau ou portable.

Bazoocam

Bazoocam est un chat vidéo qui était d’abord populaire uniquement en France, mais qui est ensuite devenu célèbre bien au-delà des frontières du pays. Maintenant, malgré l’interface et le design tout à fait dépassés, Bazoocam demeure un service très populaire. Sur le site, on peut non seulement chatter en face à face avec des inconnus, on peut aussi se connecter aux diffusions vidéo des autres utilisateurs, ou même lancer son propre streaming et attirer un grand nombre de spectateurs. Cette solution intéressante s’adresse à ceux qui aiment être le centre de l’attention.

CooMeet

CooMeet est la meilleure alternative à Omegle pour les hommes qui veulent rencontrer de jolies filles sympa. Le site les met en contact seulement avec le sexe opposé et chaque femme doit confirmer ses informations lorsqu’elle s’inscrit. Il n’y a donc tout simplement pas de faux profils ni de bots. Le site coomeet.com/fr/omegle comporte une interface minimaliste agréable, ce qui est important pour les utilisateurs modernes, en plus d’applications officielles pour iOS et Android. Cela signifie qu’il est désormais bien plus pratique de faire des rencontres et de discuter sur un smartphone. CooMeet constitue une excellente option pour faire des rencontres, chatter, flirter et même entamer une relation sérieuse.

Conclusion

Nous avons beaucoup de chance : de nos jours, Internet offre des opportunités incroyables pour rencontrer et discuter avec des gens du monde entier. Les chats vidéo anonymes font partie des formats de communication les plus intéressants et atypiques.

Si vous voulez trouver des personnes qui pensent comme vous, étendre votre cercle social ou passer un bon moment en ayant une conversation agréable, essayez ce format. Vous allez l’adorer, c’est certain ! L’essentiel est de choisir un site qui répond pleinement à vos envies.