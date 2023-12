ChatGPT : un an de polémiques et de révolutions

C’était le 30 novembre 2022 : OpenAI, entreprise américaine spécialisée dans les algorithmes et le raisonnement artificiel, lançait ChatGPT. Un an plus tard, où en sont la société et son chatbot ? Retour sur 365 jours intenses et passionnants.

Qui aurait pu prédire, le 30 novembre 2022, que ChatGPT allait autant marquer le monde ? À sa sortie, nombre d’observateurs pensaient tester un nouveau gadget technologique, quelque chose pensé pour divertir la galerie pendant quelques semaines. ‘Allez, à Noël, on passera à autre chose’, se sont dit la plupart des commentateurs. Bon. Un an plus tard, à l’approche de Nöel 2024, on peut le dire : ChatGPT est toujours là.

Retour sur un an de ChatGPT

À son lancement, ChatGPT renvoie une impression mitigée. Certes, l’outil impressionne par sa capacité à simuler la réflexion, à créer un échange dynamique avec l’utilisateur, mais il montre rapidement des limites. Bugs, réponses faussées, incapacité à accomplir des tâches créatives… Rapidement, les utilisateurs comprennent que cette solution n’est qu’un perroquet probabiliste. L’histoire aurait pu en rester là, mais c’était sans compter l’efficacité impressionnante des 700 employés d’OpenAI.

Moins de 2 mois après la publication de ChatGPT, l’entreprise annonce l’arrivée de la version 4.0 : bien plus puissante, celle-ci sera destinée à un public premium, au travers de l’abonnement GPT+. Dans le même temps, Microsoft signe un partenariat avec OpenAI, menant à l’intégration de ChatGPT au sein de son moteur de recherche Bing.

Puis en juillet, l’entreprise intègre à son chatbot des fonctionnalités de Data Analyst, avant de déployer en septembre 2023 la mise à jour Vision. Une mise à jour puissante, car elle intègre à ChatGPT les capacités d’analyser une commande orale, de répondre avec une synthèse vocale, mais aussi d’analyser une image. Depuis, le chatbot peut entendre, voir et parler. Enfin, en octobre dernier, il se dote d’une option artistique, en intégrant directement Dall-E à ses processus.

Happy birthday ChatGPT! 🎉 It has officially been one year since @OpenAI launched ChatGPT, the company’s flagship AI-powered chatbot that has, safe to say, taken the AI industry by storm. What started as a tool to hyper-charge productivity through writing essays and code with… pic.twitter.com/5c6s5XAblH — TechCrunch (@TechCrunch) November 30, 2023

ChatGPT et la confidentialité

En 365 jours, ChatGPT est donc devenu un condensé technologique plutôt impressionnant. Si l’outil s’est aujourd’hui banalisé dans le paysage, il ne faut pas pour autant minimiser la quantité astronomique de technologies développées en coulisses pour rendre cela si simple d’utilisation, permettant ainsi sa démocratisation vitesse grand V. Mais, au cœur de ChatGPT, se trouve le nerf de la guerre : la donnée.

Oui, car un chatbot aussi performant, c’est avant tout un modèle de langage à qui l’on a appris comment raisonner, répondre, créer, à partir de millions d’échantillons de données. Données qui sont aussi renforcées en temps réel, grâce aux conversations que le robot a avec ses utilisateurs.

Alors, logiquement, tout cela soulève depuis un an un très grand nombre de questionnements. Quel traitement est fait des conversations avec les utilisateurs ? Qu’en est-il de la propriété intellectuelle des créations issues de ChatGPT ? Et quel droit peut il avoir sur d’autres créations, au travers des bases de données utilisées pour le nourrir ? C’est donc un véritable débat sur les conséquences juridiques et éthiques de l’IA qui s’est ouvert depuis un an, et qui, pour l’heure, n’a pas mené à un consensus.

ChatGPT : et maintenant ?

Un an plus tard, donc, ChatGPT est toujours là. Malgré les polémiques et les questions autour de sa conformité avec le RGPD, OpenAI a su faire croître son chatbot. Encore plus fort, l’entreprise en a fait une référence, en facilitant l’intégration de sa solution au sein d’outils développés par des startups et entreprises. Aujourd’hui, ChatGPT est devenu autant une avancée technologique qu’un argument marketing. Sans vraiment être une révolution (les recherches sur l’IA existent depuis plus de 50 ans), la solution d’OpenAI a su démocratiser la technologie et la rendre accessible auprès du très grand public.

Alors, maintenant, quel futur pour ChatGPT ? Ici, on ne peut faire que du prospectif. Comme l’a prouvé le licenciement de Sam Altman, l’entreprise reste friable et le moindre grain de sable pourrait mener à sa fin pure et simple. Mais pour autant, son impact est dorénavant indélébile : peu importe l’avenir d’OpenAI et de son chatbot, l’IA Générative est maintenant ancrée dans notre société et n’en sortira sans doute plus.

De Microsoft à Google, en passant par les français de Mistral et les équipes de Midjourney, ce sont des centaines d’entreprises et de startups qui intègrent cette technologie à leurs processus. Une véritable course à l’IA, qui fait craindre logiquement de nombreux débordements.

Car l’IA pose aussi problème, tant dans l’immédiat (deep fakes, fake news, droit d’auteur…) que dans un futur encore hypothétique (remplacement métiers, impacts sociétaux, environnementaux, intrications éthiques…). Concernant ces nombreuses craintes, si la plupart des gouvernements ont énoncé de grands principes, la folle accélération de l’IA semble avoir déjà dépassé la capacité de régulation des législateurs. Trop tard pour encadrer donc ? En tout cas, l’Europe tente de garder la main, en travaillant sur un texte communautaire contraignant les acteurs de l’IA sur des principes clairs.

Depuis le 30 novembre 2022, donc, ChatGPT existe, et avec lui, toutes ces nouvelles questions. Rendez-vous dans un an.