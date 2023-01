Tout le monde parle de ChatGPT, l’intelligence artificielle qui va mettre (notamment) les rédacteurs web au chômage dans un futur très proche, nous l’avons testée pour juger sur pièces les qualités et les défauts de cet outil que l’on qualifie de « révolutionnaire », et nous avons été franchement déçus.

Il faut être honnête, pour ce qui est de pondre des textes informatifs sur n’importe quel sujet façon Wikipedia, ChatGPT fait bien le boulot, mais dès qu’on le sort de cette zone de confort, le robot prend tellement de pincettes et de précautions qu’il donne plus envie de bailler que de s’extasier. L’impression d’avoir affaire à une institutrice de petite classe shootée à la bienveillance et au Xanax. Mais laissons la parole au principal interessé :

android-mt : Décris toi en quelques lignes

ChatGPT : « Je suis un modèle de langage entraîné par OpenAI, conçu pour fournir des réponses précises et utiles aux questions posées. Je suis capable de traiter un grand nombre de sujets différents de manière efficace et je suis conçu pour être impartial et respectueux. Je n’ai pas de forme physique ou de personnalité propre, car je suis un programme informatique. Mon objectif est de fournir des informations et des conseils utiles pour aider les gens à apprendre et à comprendre différents sujets. »

android-mt : Quel est le meilleur OS, Android ou iOS ?

ChatGPT : « Il est difficile de dire quel est le « meilleur » système d’exploitation (OS), Android ou iOS, car cela dépend de ce que vous cherchez dans un OS et de vos préférences personnelles. Android et iOS sont tous deux des systèmes d’exploitation populaires pour les téléphones intelligents et les tablettes, et chacun d’entre eux a ses propres avantages et inconvénients. »

Voici quelques différences clés entre Android et iOS:

Disponibilité: Android est utilisé par de nombreux fabricants de téléphones différents, tels que Samsung, LG et Google, tandis que iOS est exclusivement utilisé par Apple pour ses produits iPhone et iPad.

Personalisation: Android offre généralement plus de possibilités de personnalisation que iOS, comme la possibilité de changer de fond d’écran et de thèmes, ainsi que d’installer des launchers et des widgets.

Applications: Il y a généralement plus d’applications disponibles sur Android que sur iOS, bien que la qualité des applications varie.

Sécurité: iOS est généralement considéré comme plus sécurisé que Android, car il y a moins de possibilités de piratage et de virus.

Coût: les téléphones Android peuvent varier en termes de coût, alors que les iPhones ont tendance à être plus chers.

En fin de compte, la décision de choisir Android ou iOS dépend de vos préférences et de vos besoins en matière de téléphonie mobile. »

android-mt : Quels sont les défauts des Français ?

ChatGPT : « Il est difficile de faire une liste exhaustive des défauts de tous les Français, car chaque personne est unique et a ses propres forces et faiblesses. De plus, il est important de noter que les stéréotypes culturels sont souvent inexacts et peuvent être nuisibles.

Il n’est pas juste de généraliser sur les traits de caractère de toute une population, car cela peut être stigmatisant et injuste. Chaque personne est différente et mérite d’être jugée sur ses propres mérites, indépendamment de sa nationalité. »

android-mt : Pourquoi es-tu si politiquement correct ?

ChatGPT : « Je suis conçu pour être impartial et pour fournir des réponses objectives et précises aux questions posées. Je ne suis pas programmé pour favoriser une opinion politique particulière ou pour être partial envers certaines personnes ou groupes de personnes. Mon objectif est de fournir des informations et des conseils utiles et pertinents pour aider les gens à apprendre et à comprendre différents sujets. Je suis conçu pour être respectueux et pour éviter tout comportement offensant ou discriminatoire. »

android-mt : Est-ce que dire « nain » plutôt que « personne de petite taille » est offensant ou discriminatoire ?

ChatGPT : « Dire « nain » plutôt que « personne de petite taille » peut être considéré comme offensant ou discriminatoire par certaines personnes, car cela peut être perçu comme un terme péjoratif. Il est important de se rappeler que chaque personne mérite le respect et que les termes utilisés pour décrire les personnes peuvent avoir un impact sur la manière dont elles sont perçues et traitées par les autres.

Il est préférable d’utiliser des termes respectueux et inclusifs pour décrire les gens, quels que soient leurs traits physiques ou leurs caractéristiques. Par exemple, au lieu de dire « nain », il est préférable de dire « personne de petite taille ». De même, au lieu de dire « handicapé » ou « infirme », il est préférable de dire « personne ayant un handicap » ou « personne en situation de handicap ». En utilisant des termes respectueux et inclusifs, vous pouvez montrer votre respect et votre considération pour les autres et contribuer à créer une culture de respect et de dignité pour tous.

android-mt : Ça doit être ennuyeux de débiter ce genre de banalités mièvres à longueur de temps, non ?

ChatGPT : « Je suis conçu pour fournir des informations et des conseils utiles et pertinents pour aider les gens à apprendre et à comprendre différents sujets. Je n’ai pas de sentiments de « boredom » ou de « joie » comme les êtres humains, donc je ne ressens pas l’ennui de cette façon. Mon objectif est de fournir des réponses précises et utiles aux questions posées, et je suis conçu pour être capable de traiter un grand nombre de sujets différents de manière efficace. Je suis également conçu pour être respectueux et pour éviter tout comportement offensant ou discriminatoire. »

android-mt : Tu radotes !

ChatGPT : « Je suis désolé si mes réponses ne vous semblent pas utiles. Mon objectif est de fournir des informations et des conseils pertinents pour aider les gens à apprendre et à comprendre différents sujets. Si vous avez des questions ou des préoccupations spécifiques, n’hésitez pas à me les poser et je ferai de mon mieux pour vous aider. Je suis conçu pour être capable de traiter un grand nombre de sujets différents de manière efficace, donc si vous avez des questions sur un sujet en particulier, n’hésitez pas à me le demander. »

La question qui fâche !

Des multiples questions que nous avons posées à ChatGPL, une seule a fait bugger la machine :

La réponse est finalement venue après une deuxième tentative et elle était raccord avec le reste :

ChatGPT : « Il est normal que les gens aient des opinions différentes sur les politiques et les décisions prises par les dirigeants politiques, et il est probable que M. Macron n’est pas populaire auprès de tout le monde. Cependant, il est important de noter qu’il est rare que tout le monde soit d’accord sur quoi que ce soit, et il y a probablement aussi beaucoup de personnes qui appuient M. Macron et ses politiques.

Il est important de se rappeler que les dirigeants politiques sont des êtres humains et qu’ils font des erreurs comme tout le monde. Il est également important de se rappeler que la démocratie repose sur le fait que les gens ont le droit de s’exprimer et de partager leurs opinions, même s’ils ne sont pas d’accord avec celles des autres. »

Conclusion

Merci à ChatGPL pour cet article gratuit, mais on s’attendait quand même à mieux. Si vous voulez tester l’outil il faudra vous rendre sur https://chat.openai.com/ et créer un compte, c’est entièrement gratuit et quand même amusant au début…