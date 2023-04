ChatGPT arrive sur WhatsApp : utilisez votre IA perso via la messagerie !

Depuis la sortie de ChatGPT et Mid Journey, beaucoup d’entre nous se sont amusés à tester le potentiel de ces IA, mais aussi à chercher leurs limites. Si ces outils n’ont pas d’applications officielles, des développeurs ont détourné leurs API pour les intégrer à WhatsApp.

Il est intéressant de noter que beaucoup de solutions mêlent ChatGPT et Mid Journey. Cela souligne l’importance pour les utilisateurs d’accéder à une sorte de service tout-en-un : à la fois du conversationnel, capable d’échanger, apprendre et décrire, et en même temps du génératif visuel, capable de donner vie à des idées au travers d’images souvent bluffantes.

Comment utiliser ChatGPT et Mid Journey sur WhatsApp ?

Les chatbots WhatsApp boostés avec ces deux IA sont assez nombreux. Pour vous assister dans vos tests, nous en avons sélectionné deux, reconnus pour la qualité de leurs interactions.

Ajouter AiBERT à ses conversations

AiBERT est un chatbot WhatsApp complet, permettant d’utiliser toute la puissance de ChatGPT et de Mid Journey en simultané. Pour l’utiliser, nous vous conseillons de sélectionner le forfait d’essai gratuit :

Créez un compte sur AiBERT grâce à votre numéro de téléphone

Suivez les étapes de confirmation

La conversation avec le bot s’ajoute à WhatsApp

s’ajoute à WhatsApp Envoyez votre premier message !

La solution est accessible selon plusieurs tarifs : un Starter à 1 $ par mois, permettant 10 requêtes et 40 images, une version à 8 $ pour 60 requêtes et 240 images, et enfin une version Unlimited, donc illimitée, à 27 $ par mois.

Shmooz AI, des tarifs plus accessibles

Autre bot, tout aussi complet, Shmooz.ai, un robot conversationnel mêlant lui aussi Mid Journey et ChatGPT. L’entreprise américaine derrière le projet propose une version complète à des tarifs abordables. Pour l’utiliser :

Depuis le site, cliquez sur Start Shmoozing

Sur la popup qui apparaît, cliquez sur Continuer vers la discussion

Depuis la conversation WhatsApp qui s’ouvre, le bot vous indique les conditions d’utilisation

Une fois celles-ci acceptées, vous pouvez utiliser ce robot comme si vous étiez sur ChatGPT !

Shmooz propose aussi bien une partie chatbot que de la génération d’images. Après les 20 premières requêtes texte ou visuels, le robot vous propose de passer au forfait premium, de 9.99 $ par mois.

Si vous êtes une entreprise, sachez que Shmooz.ai embarque aussi un chatbot fait pour vous ! Pour 159.99 $, vous pouvez avoir accès à une IA de service client adaptée à votre entreprise, déployée sur WhatsApp ! Bon, si elle fonctionne via ChatGPT, pensez à demander une démo en amont…