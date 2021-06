Charge rapide 200W de Xiaomi : 100% en 8 minutes !

Pour se faire une place sur le marché des smartphones, les constructeurs révèlent d’ingéniosité pour marquer leur différence. Certains concentrent leurs efforts sur les appareils photo, sur la qualité de l’écran, sur la puissance du processeur, ou encore sur la capacité de la batterie et la vitesse de recharge. Sur ce dernier point, deux constructeurs se livrent une lutte sans merci : Oppo et Xiaomi.

Les deux entreprises chinoises ont multiplié ces dernières années les avancées majeures, à grands coups de brevets. En 2020, Xiaomi a été le premier constructeur à proposer un smartphone grand public, à savoir le Mi 11, équipé d’une recharge rapide 65W. De quoi recharger intégralement sa batterie généreuse de 5000 mAh en seulement 48 minutes.

Or, Xiaomi passe à la vitesse supérieure ce mercredi 2 juin 2021. En effet, le constructeur vient de dévoiler sur YouTube une toute nouvelle technologie de recharge rapide filaire qui grimpe à 200W ! Baptisée Hyper Charge, elle permet de recharger intégralement une batterie de 4000 mAh en seulement 8 minutes ! Un record absolu.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge

Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl

— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021