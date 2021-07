Changez votre voix au téléphone : le Top des applications Android

Dans les films des années 80, quand quelqu’un voulait ne pas être reconnu au téléphone, il se mettait un torchon sur la bouche et cela semblait suffire puisque les interlocuteurs n’y entendaient que du feu. De nos jours, les choses ont bien évolué et les logiciels de changement de voix sont légions au cinéma, souvent couplés à des masques plus vrais que nature pour reproduire le visage d’une personne qui a sûrement accès aux codes de lancement d’ogives nucléaires.

Si vous voulez simplement vous amuser parce que, les guerres nucléaires, ce n’est pas votre truc, vous avez des applications de voice morphing qui fonctionnent plutôt parfaitement et qui vont vous offrir des fonctionnalités originales.

Venu de l’espace et d’ailleurs

Ces applications fonctionnent toutes sur le même principe de modulation de fréquence de la voix. On altère la vôtre et on y applique des effets pour qu’elle devienne méconnaissable.

Best Voice Changer a peut-être un nom orgueilleux, mais force est de constater qu’elle est dans le top de ce qui est proposé sur le marché. Gratuite et intuitive, le spectre des possibilités est assez large. Vous vous enregistrez en direct et les effets sont disponibles juste après, avec un simple bouton en forme de disquette pour sauvegarder le fichier altéré.

Vous pouvez donc vous transformer vocalement en robot, en alien, en monstre, en enfant, en Schtroumpf… Le choix est vaste. Vous avez également la possibilité de changer l’environnement de votre voix. Vous sonnerez soudainement comme si vous étiez au téléphone, devant un ventilateur, en train de faire du skydiving ou même dans l’espace.

Enfin, pour ceux qui veulent partager leurs œuvres d’art sur les réseaux sociaux, c’est possible directement via l’appli, vers Facebook, Twitter et WhatsApp par exemple.

Changeur de voix avec effets fait dans la même catégorie. Voix de Darth Vader ou de E.T, de dragon, à l’envers,…de quoi s’amuser. Vous pouvez même ici vous servir des fichiers modifiés directement comme sonnerie ou son de notification.

Vous trouverez des propositions similaires chez Modificateur de voix, Changeur de voix, Voice Changer.

Votre choix final sera surtout une question d’attirance pour l’interface d’une application qui vous plaira plus qu’une autre, car elles sont toutes à peu près similaires dans les fonctionnalités.

We can be heroes, just for one sound !

Plusieurs applications de voice changing se sont spécialisées sur les super héros. Vous pourrez donc vous retrouver à parler comme Batman, Hulk ou Spider-Man. Elles comprennent les mêmes fonctionnalités que celles citées au-dessus.

Faites confiance à Voice Changer With Superheroes Effects et Changeur de voix – modificateur de voix.

Si vous êtes plus célébrités que héros, Voicer est ce dont vous avez besoin avec des personnifications de, entre autres, Michael Jackson, Taylor Swift ou Justin Bieber. La nouveauté de cette application par rapport aux autres, c’est qu’elle peut changer directement le son d’une vidéo.

Rap-plication

Nous rajoutons un petit bonus pour tous nos lecteurs fans de rap et de cet outil qui pullule sur un grands nombre de hits du genre, comme chez PNL par exemple : l’autotune !

Rap Fame est un mini-studio d’enregistrement de rap dans votre poche, avec plus d’une centaine d’instrus disponibles gratuitement. Le tout permet donc également de s’enregistrer en direct et d’appliquer un effet autotune à votre voix. Après avoir créé un profil, l’application se présente même comme un réseau social sur lequel vous pouvez partager vos morceaux et écouter ceux des autres.

Une nouvelle manière de se faire connaître sur la scène musicale.