Changer de box Internet TV : ce qu’il faut savoir

Que vous en ayez marre de votre FAI ou que vous vouliez changer d’air, le choix d’une nouvelle box – et donc d’un nouveau contrat – n’est pas à prendre à la légère. Il y a plusieurs choses à comparer avant de s’engager (ou pas). Bienvenue dans la jungle des offres box Internet TV !

Le prix

Bon, ça c’est évident : le moins cher c’est forcément mieux, mais cela dépend aussi de la technologie concernée : fibre ou ADSL. La fibre est bien sûr plus rapide et plus chère, mais elle n’est pas disponible partout. Si vous voulez profiter de contenu 4K en stream, c’est indispensable. Quitte à changer, vous pouvez aussi opter pour une offre Internet + TV + mobile. Il faudra bien sûr ne plus être engagé avec votre opérateur même si la loi Chatel rend les choses plus faciles. Notez aussi que pour le téléphone fixe, les FAI peuvent proposer des destinations intéressantes : USA, Maghreb, Canada, etc.

La durée de l’engagement

Les offres avec engagement ont un avantage : elles permettent de profiter d’une période d’abonnement à prix très bas : par exemple 10 € pendant 1 an puis 38 € pendant le reste du contrat. Sur la longueur, cela peut vraiment valoir le coup (et le coût !). Les offres sans engagement proposent parfois 1 ou 2 mois gratuits. Si vous déménagez souvent, nous vous conseillons une offre sans engagement, car il est assez difficile de résilier une offre avec engagement lors d’un déménagement (à moins de partir à l’étranger où dans un endroit où le même service ne pourra être assuré, ce qui peut être difficile à démontrer).

Les bouquets TV

Il n’y a pas qu’Internet et le téléphone dans la vie ! Le choix d’un nouveau FAI passe aussi par la télévision ! Outre les bouquets additionnels que vous pouvez acheter, les box TV rivalisent de bonnes idées pour vous faire souscrire : Free propose Netflix gratuitement sur ses Freebox Delta et Freebox One, mais on peut aussi tomber sur des offres ponctuelles avec Canal+ offert pendant un an par exemple. Les expatriés en France et les binationaux sont aussi gâtés avec des bouquets russe, arménien, grecs, chinois, vietnamien, etc. Il suffit de les ajouter dans vos offres !