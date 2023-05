Cette fausse mise à jour Windows pour glander en toute tranquillité !

Une pause ça vous dit ? On a une astuce pour vous. Une chaîne YouTube vous propose un grand nombre de vidéos simulant des mises à jour Windows pouvant durer des heures. De quoi piéger vos collègues et vous offrir une belle coupure dans la journée.

Comme souvent dans ce genre d’histoire, tout commence sur 9Gag. Le média, vieux de plus de quinze ans, est fréquemment la source de petites astuces et histoires venant de l’autre bout du monde. Dans un call center, un employé a eu la bonne idée de diffuser une fausse vidéo de mise à jour Windows pour s’offrir un break dans sa journée de travail.

Comment simuler une mise à jour Windows ?

Envie de lancer une fausse mise à jour sur votre ordinateur ? Ce site vous propose tout plein de vidéos à sélectionner selon votre OS pour simuler une mise à jour système. Pour l’utiliser, rien de plus simple.

Rendez-vous sur Fake Update

Sélectionnez le thème à utiliser (ça existe aussi pour macOS !)

Une fois la vidéo lancée, appuyez sur F11 pour passer en plein écran

En visionnage, appuyez sur la touche Effacer pour basculer sur une vidéo de Blue Screen of Death

Simuler une mise à jour avec une vidéo YouTube

Bon, si vous souhaitez reproduire cela chez vous encore plus simplement, YouTube est là pour vous. On va faire simple et vous guider pas à pas pour simuler une mise à jour Windows sur votre ordinateur.

Tout d’abord, rendez-vous sur YouTube

Ensuite, sélectionnez la vidéo de mise à jour de votre choix

Nous vous recommandons cette version qui dure, quand même, 10 heures !

Lancez la vidéo et passez en plein écran

Pour encore plus de confort, désactiver le pad de votre ordinateur et débranchez toute souris, cela évitera un mouvement du curseur dévoilant la supercherie. Pour faire monter le niveau de stress autour de vous, cette vidéo d’un Blue Screen of Death Windows sera parfaite. Cerise sur le gâteau, elle est évolutive et montre l’évolution du pourcentage d’analyse du PC.