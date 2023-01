C’est les soldes chez Twitter ! Les annonceurs de retour à la niche ?

« C’est la fin de Twitter », « Elon Musk va tuer Twitter » : autant de sornettes qu’on a pu voir sur les réseaux depuis le rachat de l’oiseau bleu par le milliardaire. C’était vite oublier une chose : un milliardaire ne gagne pas des milliards en faisant n’importe quoi avec son fric. Certes les annonceurs se sont montrés frileux après la prise de pouvoir d’Elon Ier. Il faut dire qu’ils n’aiment n’aiment pas les vagues et la promesse d’une meilleure liberté d’expression n’a pas plu à tout le monde. On n’aime pas imaginer sa publicité pour Colgate ou Peugeot juste à côté d’un post faisant l’apologie du IIIe Reich. Ja ?

CHART: Ad spending by Twitter's top 30 advertisers in the last 4 months of 2022

– 14 of the top 30 advertisers on Twitter stopped ALL advertising on the platform after Musk took charge

– Ad spending by the top 30 companies fell by 42% for Nov and Dec 2022

