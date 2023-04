C’est le bordel sur Twitter ! On fait le point sur les badges…

Depuis qu’Elon Musk a repris la barre du navire Twitter, ne nous mentons pas, c’est un peu le bazar sur le réseau. Dernier évènement en date : la modification des règles de certifications et de badges. On fait le point ?

Les badges Twitter, avant les dernières modifications, permettaient d’identifier des comptes à l’identité vérifiée. Une forme de certification pour un profil de personnalité publique, gratuite et accordée après vérification des équipes du réseau. Sauf que, depuis quelques semaines, Elon a décidé que les fameux badges bleus seraient payants !

Plusieurs badges pour être plus clair ?

Alors, vu que le badge bleu ne veut plus dire certifié et vérifié, Twitter a mis en place plusieurs badges, afin de garder un tant soit peu de clarté sur le réseau :

Le badge Blue : tout le monde peut l’obtenir, moyennant une dizaine d’euros mensuels, sans garantie de l’identité du profil. Une occasion en or pour bon nombre d’imposteurs.

: tout le monde peut l’obtenir, moyennant une dizaine d’euros mensuels, sans garantie de l’identité du profil. Une occasion en or pour bon nombre d’imposteurs. Le badge Gold : il vient certifier les comptes officiels d’entreprises et d’ONG. Évidemment, il n’est pas gratuit, mais s’obtient contre la coquette somme de 1 140 euros mensuels (en France)

: il vient certifier les comptes officiels d’entreprises et d’ONG. Évidemment, il n’est pas gratuit, mais s’obtient contre la coquette somme de 1 140 euros mensuels (en France) Le badge Grey : celui-ci est automatiquement attribué aux comptes et profils gouvernementaux et institutionnels, tels que l’ONU, l’UNESCO, l’OTAN…

Histoire de complexifier un peu les choses, sachez qu’il y a un second badge bleu. Il ressemble très fortement au premier, mais n’a pas du tout la même signification.

Le badge Blue avec un logo de société à côté : il est activé par une entreprise en Gold pour relier les profils de collaborateurs et les certifier via le profil de la société. Le tout, bien évidemment, a un prix, 60 euros par mois.

Badges bleus : payants, mais pas vraiment

Bon ! Un peu complexe, mais au moins c’est simple : pour être certifié, il faut payer. Non, c’est plus compliqué ?

Et oui, car face au tollé de cette stratégie, ainsi qu’au très (très) faible nombre d’anciens certifiés étant passés au payant (28 profils sur plus de 419 000 en 24 heures), Musk a pris une décision radicale… La plupart des comptes certifiés à plus d’un million d’abonnés le sont restés gratuitement, mais avec une mention ajoutée contre leur gré : “Abonné à Twitter Blue”. Quand on peut faire simple…

Mais de où je suis certifié ?!

J’ai même pas payé ??? pic.twitter.com/hq9AN1T9IO — Cyril (@Cyril_mp4) April 23, 2023

Sur 240 millions d’utilisateurs Twitter, donc monétisables, seuls 650 000 ont opté pour Twitter Blue, soit moins de 1%. Dur.

Mais pourquoi ça râle sur Twitter ?

Si vous ne fréquentez pas Twitter, vous ne le savez sans doute pas : beaucoup de gens se prennent très au sérieux là-bas. Pour certains, Twitter c’est très important et une certaine frange des utilisateurs n’a pas vu d’un bon œil l’arrivée de Elon « Rocket man » Musk aux commandes de l’oiseau bleu. Pourquoi ? Parce qu’il est pour la liberté d’expression et qu’il a décidé d’en finir avec la bien-pensance affichée sur ce réseau.

Chaque modification du mode de fonctionnement de Twitter est décriée par de nombreux journalistes ou activistes. Au départ les gros comptes vérifiés rouspétaient, car on leur retiraient leur badge et maintenant ils râlent parce qu’on leur a remis en laissant croire qu’ils avaient payé. Il suffit pourtant de cliquer sur le profil pour en avoir le cœur net. Certes, Musk débarque comme un chien fou dans un jeu de quilles, mais après tout c’est son jeu et ses quilles…