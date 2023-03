Ces 8 monstres du Web bouffent toute la bande passante !

Chaque seconde, ce sont 99 000 requêtes qui sont soumises à Google. Plus de 8 milliards par jour. Mais où va tout ce monde ? Un groupe restreint de géants du Web capte près de la moitié du trafic internet, avec une belle part donnée au streaming vidéo.

C’est un document publié le 1er mars 2023, par Statista, qui révèle la répartition du trafic internet global en 2022. On y découvre ainsi que 56,1% du trafic mondial est détenu par 10 services clairement identifiés, mais surtout par 8 géants qui règnent en maîtres sur le secteur.

La vidéo au premier plan

Au premier plan des plateformes qui captent le trafic mondial, on retrouve assez logiquement deux géants de la vidéo : Netflix, avec 14,9% de parts de marché, ainsi que YouTube et ses 11,6%. Ils ne sont cependant pas seuls dans le classement : Disney+ capte 4,5% du trafic et Prime Video 2,8% ! 22,2% du trafic mondial est donc capté par des plateformes de streaming payant, 33,8% par l’offre vidéo gratuite ou payante.

Une prédominance de la vidéo qui ne surprend pas. Depuis quelques années, toutes les tendances vont dans ce sens. Les plateformes de streaming se multiplient, la plupart des réseaux sociaux misent de plus en plus sur la diffusion de contenus audiovisuels, il est clair que cette évolution correspond à une demande du grand public.

Les réseaux sociaux misent aussi sur la vidéo

Dans une moindre mesure, on retrouve aussi dans ce classement des réseaux sociaux. Bien évidemment, TikTok arrive en tête, avec 3,9% du trafic capté. Une place qui suit la logique de l’essor de la vidéo. La plateforme sociale ne propose en effet que ce genre de contenu, au travers d’un fil d’actualité scrollable à l’infini.

Derrière, on retrouve Facebook, avec 2,9%, un chiffre et une place reflétant la baisse lente, mais confirmée du nombre de visiteurs sur la plateforme. Sont aussi présents, parmi les 8 monstres du Web qui captent le trafic mondial, les services de téléchargement du PS Store ainsi que de Xbox Live.

Bon, du coup, que nous apprend cette étude ? Elle vient tout d’abord confirmer la place prédominante de la vidéo dans notre quotidien. De plus, elle confirme une répartition déséquilibrée du trafic mondial : 8 entreprises se partagent 46,5% du trafic mondial. Une forme de monopole qui questionne d’ailleurs certains opérateurs sur l’opportunité de faire contribuer ces acteurs à hauteur de leur usage de la bande passante !