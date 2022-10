Censure : RT France bannie d’Odysee dans l’Hexagone, reste accessible avec un VPN

Vous le savez, RT France est victime de la censure de l’Union européenne. La chaîne financée par la Russie est accusée de donner une certaine version des faits concernant la guerre en Ukraine. Dans un conflit armé, il y a pourtant toujours deux propagandes. L’UE a décidé tout simplement d’en supprimer une plutôt que de laisser les citoyens réfléchir et décider quelles informations ils veulent recevoir. Comme le SNJ, nous nous sommes insurgés de cette censure qui est un déni de démocratie. Cela ne fait qu’accentuer la méfiance des gens qui doutent des médias traditionnels : « S’ils doivent censurer RT, c’est qu’ils ne veulent pas qu’on sache… »

À ma demande, la plateforme américaine Odysee a cessé de diffuser Russia Today France et Sputnik France. Dans la lutte contre la propagande et la désinformation, nous ne cèderons rien. pic.twitter.com/lC5u4f3hZ3 — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) October 20, 2022

Odysee lâche l’affaire

RT France a donc été supprimée des box Internet, mais aussi de YouTube et de tous les canaux qu’elle utilisait pour sa diffusion. Pourtant, il était encore possible de suivre la chaîne sur Odysee. La plate-forme vidéo qui s’est fait une réputation de service où règne une liberté d’expression presque totale (à l’exception de la violence et de la pornographie), a pourtant lâché RT France et Sputnik France ce jeudi 20 octobre. Même basé aux USA, Odysee a simplement suivi les recommandations de Jean-Noël Barrot. Qui ça ? Le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications.

Si vous ne censurez pas, on vous censurera !

Dans un tweet, ce dernier s’est félicité d’avoir fait fermer la diffusion de RT France. En réponse, Odysee ajoute que cette décision émane du cabinet du ministre et que pour « toute question concernant les valeurs démocratiques et la volonté du peuple, il fallait s’adresser directement à eux. » La plate-forme ajoute que si elle ne respecte pas la loi française, elle risque d’être coupée. Une nouvelle menace de censure, donc. Odysee précise qu’il est possible de regarder RT France et Sputnik sur Odysee avec un VPN.

Voilà où nous en sommes rendus.